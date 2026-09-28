Російська атака зруйнувала два поверхи будинку в Харкові, 28 вересня

У ніч на понеділок, 28 вересня, російські війська завдали удару по дев’ятиповерховому будинку в Салтівському районі Харкова. Унаслідок атаки постраждали 22 людини, зокрема восьмеро дітей. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, удар прийшовся на другий поверх будинку, внаслідок чого були зруйновані другий і третій поверхи.

Наслідки атаки на Салтівський район, 28 вересня (Фото ХОВА)

Станом на ранок кількість постраждалих в Салтівському районі зросла до 22 людей. Синєгубов уточнив, що медики госпіталізували 12-річного та 8-річного хлопчиків. Ще шестеро дітей отримали допомогу лікарів на місці.

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На місці удару продовжують працювати екстрені служби. Триває ліквідація наслідків.

Також російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Києві. За інформацією ДСНС, у Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля. Там виникла пожежа та частково обвалився дах. Під час повторного влучання вибухова хвиля пошкодила вікна розташованого поруч житлового будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих.

У Голосіївському районі російський БпЛА влучив у приватний двоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки одна людина отримала поранення.

У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

Рятувальники на місцях влучань в Києві, 28 вересня (Фото ДСНС)

Нагадаємо, російські війська 26 вересня вдруге за тиждень атакували фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві. Попереднього разу російські війська вдарили по підприємству 23 вересня.