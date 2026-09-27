Майже третина швейцарців виступила проти посилення нейтралітету країни

Виборці Швейцарії на референдумі відхилили ініціативу, яка мала зробити жорсткішим нейтральний статус країни. Близько 69% швейцарців проголосували проти «вічного нейтралітету», повідомило у неділю, 27 вересня, агентство Bloomberg.

Згідно з ініціативою, у конституції Швейцарії мали закріпити принцип «вічного та озброєного» нейтралітету. У разі її підтримки з боку громадян Швейцарія не могла б долучатися до військових союзів на кшталт НАТО чи співпрацювати з ними, а також запроваджувати санкції проти країн, якщо їх попередньо не схвалила ООН.

Ініціативу висунули на тлі рішення Швейцарії долучитися до санкцій Європейського Союзу проти Росії після повномасштабного вторгнення до України. Прихильники ідеї стверджували, що цей крок порушує нейтралітет Швейцарії.

На ініціативу відреагувала Росія, яка закликала швейцарців проголосувати за жорсткіший нейтралітет країни. У Швейцарії ініціативу підтримала права Швейцарської народної партії (SVP), а її колишній лідер, євроскептик Крістоф Блохер, витратив близько 2,4 млн доларів на кампанію в її підтримку. За даними розслідування Republik, Блохер має бізнес в Росії, а його донькам належить контрольний пакет групи Ems-Chemie, дві компанії з якої продовжили працювати у РФ.

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Водночас уряд, парламент та провідні партії Швейцарії виступили проти пропозиції зробити нейтралітет країни жорсткішим. За результатом референдуму 69% швейцарців виступили проти ініціативи, а 31% – за.

Результат референдуму не передбачає відмови швейцарців від нейтрального статусу країни. Втім, за наявної моделі уряд Швейцарії має більше свободи щодо рішень, як застосовувати принцип нейтралітету залежно від міжнародної ситуації.

Нагадаємо, у серпні року Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії. До санкційного списку увійшли десятки російських організацій та представники російського оборонно-промислового сектору.