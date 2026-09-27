Від атаки постраждала будівля підтримки сімʼї

У неділю, 27 вересня, російські окупанти завдали удару по Сумах, застосувавши керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинула 16-річна дівчина та літня жінка, ще щонайменше пʼятеро людей поранені, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За даними голови ОВА, росіяни завдали ударів трьома керованими авіаційними бомбами. Один зі снарядів впав біля будівлі центру підтримки сімей та дітей, споруда зазнала ушкоджень. На момент удару у будівлі відвідувачів там не було.

«На жаль, сьогодні внаслідок ворожого удару по Сумах загинули двоє людей. Це літня жінка та 16-річна дівчина», – повідомив Григоров.

Ще пʼятеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих є дитина. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

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Нагадаємо, напередодні, 26 вересня, росіяни також вдарили по Сумах керованими авіабомбами. Під обстріл потрапила центральна частина міста. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще 23 людини зазнали поранень.

Крім того, 26 вересня росіяни атакували КАБом Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу там загинули 17-річна дівчина та 59-річна жінка. Ще двоє людей поранені, серед них – 6-річний хлопчик.