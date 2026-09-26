Внаслідок атаки постраждали житлові багатоповерхівки та адмінбудівля

У суботу, 26 вересня, російські окупанти атакували керованими авіабомбами центральну частину Сум. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще щонайменше шестеро людей зазнали поранень, повідомили голови Сумської міської та обласної військових адміністрацій Сергій Кривошеєнко та Олег Григоров.

Атака відбулася близько опівдня 26 вересня. За даними Кривошеєнка, росіяни вдарили по центральній частині Сум трьома керованими авіабомбами.

Ракети уразили адміністративну будівлю та житлові багатоповерхівки, а також неробоче кафе.

«Попередньо, загинули двоє чоловіків. На цей час 6 людей отримали поранення, серед них – 11-місячна дитина, вона ушпиталена», – повідомив голова МВА.

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На місці влучань працюють рятувальники та правоохоронці. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, напередодні, 25 вересня, російські окупанти атакували дронами Київ – внаслідок ударів у місті загинули семеро людей, ще понад 30 зазнали поранень. Крім того, росіяни вдарили по складському приміщенню, яке використовувала американська мережа McDonald's.