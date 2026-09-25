Внаслідок російської атаки постраждала будівля ВРП в Шевченківському районі Києва

У пʼятницю, 25 вересня, російські окупанти вдарили безпілотником по будівлі Вищої ради правосуддя у Києві. Внаслідок цього постраждали щонайменше шестеро людей, а установа тимчасово припинила роботу, повідомили у пресслужбі ВРП.

Близько 10:00 Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Шевченківському районі дрон впав на пʼятиповерхову нежитлову будівлю. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що, за попередніми даними, там можуть бути постраждалі.

Згодом, близько 11:00 у пресслужбі ВРП підтвердили, що дрон атакував будівлю Вищої ради правосуддя. Пʼятиповерхова будівля розташована на вул. Студентській у Шевченківському районі Києва, неподалік від станції метро «Лукʼянівська».

«За попередньою інформацією, постраждали шість людей. На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень», – повідомили у пресслужбі ВРП.

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Зазначимо, на сторінці ВРП йшлося, що на 10:00 мало відбутися засідання Ради суддів України. Засідання мало пройти в Києві в офлайн та дистанційному режиму. В установі зазначили, що через атаку Вища рада правосуддя тимчасово припинила свою роботу.

Додамо, атака на ВРП сталася після вранішніх ударів дронів по Києву. Нагадаємо, внаслідок російської атаки пошкоджені дві житлові багатоповерхівки в місті, в одній з них загинув 14-річний хлопчик.