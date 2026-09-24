У Львові показали, як відновлюють зруйновану російською атакою багатоповерхівку на Виговського
Новини Львова від ZAXID.NET за 24 вересня
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У четвер, 24 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Роботи на Виговського,77. На якому етапі відновлення зруйнованого росією будинку.
- Львівська міськрада звернулася до Мінкульту. У центрі Львова занепадають два історичні будинки сім'ї Дубневичів.
- Вимушена внутрішня міграція. Як зросла вартість оренди квартир.
- Пережила чотири складні операції. В університетській лікарні врятували 78-річну мешканку Львівщини.
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