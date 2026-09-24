У четвер, 24 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Роботи на Виговського,77. На якому етапі відновлення зруйнованого росією будинку. Львівська міськрада звернулася до Мінкульту. У центрі Львова занепадають два історичні будинки сім'ї Дубневичів. Вимушена внутрішня міграція. Як зросла вартість оренди квартир. Пережила чотири складні операції. В університетській лікарні врятували 78-річну мешканку Львівщини.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter