У 2025 році на високогір'ї Карпат, зокрема на полонині Руна, з'явилися фундаменти під вітряки

Державна екологічна інспекція не проводитиме перевірку вирубки лісу на полонині Руна на Закарпатті, де планують звести вітрові електростанції. Раніше науковці на цій території виявили червонокнижні види рослин і тварин. Про це у четвер, 24 вересня, повідомила громадська ініціатива «Голка», яка отримала від «Української природоохоронної групи» документи, що це підтверджують.

За словами ветерана та біолога ГО «Українська природоохоронна група» Андрія Тупікова, він звернувся до Держекоінспекції після того, як на місці реалізації майбутнього проєкту виявив червонокнижну рослину – лілію лісову. Проте екоінспекція відмовилася проводити перевірку, оскільки звернення було надіслано від організації, а не від фізичної особи.

«Це затягування часу. Є рішення судів, які підтверджують, що на звернення громадських організацій, в тому числі, коли зверталася наша організація, Держінспекція реагувала. А після Карпатського економічного форуму загроза для забудови Карпат лише посилюється», – повідомив Андрій Тупіков.

До слова, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала участь Володимира Зеленського на цьому форумі.

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«Ми дізналися, що вітропарки в Карпатах мають покровительство президента. Він подає це як євроінтеграцію і турботу про національну безпеку. Дивно, що після місяців боротьби екологів, активістів, журналістів, після двох спільних засідань євроінтеграційного та екологічного комітетів парламенту за участі наших європейських партнерів, після резолюції Європарламенту і петиції на захист Карпат, яка дуже оперативно набрала необхідну кількість підписів громадян, Зеленському ніхто не повідомив про тотальні порушення закону, що супроводжують зведення вітряків у горах. Маємо донести правду до інституцій ЄС, бо я не вірю, що там бодай розглядатимуть участь у якомусь форматі взаємодії, де довкілля винесуть за дужки», – зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Зазначимо, що вітряки на висоті 1400 м над рівнем моря будує компанія Friendly Wind Technologies. У 2025 році на високогір'ї Карпат, зокрема на полонині Руна, з'явилися фундаменти під вітряки. За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Френдлі Вінд Технолоджі» зареєстроване у 2022 році у місті Перечин Закарпатської області. Основний вид діяльності у компанії зі статутним капіталом 10 тис. грн – виробництво електричного устаткування. Її власником та кінцевим бенефіціаром є колишній депутат від «Партії регіонів» – Максим Ефімов. У цьому скликанні Верховної Ради він входив до депутатської групи «Відновлення України». Після початку повномасштабного вторгнення Ефімов склав депутатські повноваження та продовжив розвивати на Закарпатті релокований із Краматорська бізнес у сфері вітроенергетики.

Нагадаємо, у липні 2026 року Європарламент у резолюції розкритикував побудову ВЕС на високогір’ї Карпат. Йшлося, зокрема, про те, що європарламентарі стурбовані встановленням 30 вітрових турбін на полонині Руна, а електронна петиція щодо невідкладних дій для збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат зібрала необхідні 25 тис. голосів за 6 днів. Впродовж пів року Офіс президента досі не відреагував.

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Під час Карпатського економічного форуму у вересні на Івано-Франківщині президент Володимир Зеленський заявив про розвиток вітроенергетичного кластера у високогір’ї Карпат та потенційне постачання виробленої електроенергії до країн ЄС. Натомість природозахисні організації наголошують на ризиках для високогір’я за відсутності спеціального законодавчого регулювання. Зокрема, вони пропонують обмежити будь-які роботи у Карпатах висотою до 1 000 м над рівнем моря.