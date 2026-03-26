Петицію на сайті Офісу президента зареєстрували з п’ятої спроби

Президент України Володимир Зеленський має розглянути електронну петицію щодо невідкладних дій для збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат. Станом на четвер, 26 березня, петиція набрала за 6 днів необхідні 25 тис. голосів.

Петицію було опубліковано 20 березня 2026 року, її автором є ветеран та еколог Андрій Тупіков. Автор петиції закликає президента невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт, який має врегулювати особливі умови сталого розвитку Карпатського регіону та забезпечити охорону його природних комплексів, ландшафтів та культурної спадщини.

«За площею Карпати становлять близько 4% території України, а зони власне високогір’я (зокрема вище 1000 метрів) займають незначну частку, що покладає на нас особливу відповідальність за їхнє збереження. Збереження Карпат – це не лише наш національний обов’язок, але й виконання міжнародних природоохоронних зобов’язань України. Втрата цих територій означала б втрату природного ресурсу, здатного підтримувати відновлення суспільства у післявоєнний період. При цьому розвиток регіону має базуватися на принципах сталості: інфраструктурні та інвестиційні проєкти та туризм не можуть реалізовуватися ціною руйнування природних екосистем», – йдеться у тексті петиції.

Андрій Тупіков також наголошує на забороні стихійної вирубки лісів, масштабних будівництв ВЕС і курортів на хребтах та вершинах на висоті понад 1000 м, які мають ключове значення для збереження біорізноманіття, водних ресурсів та підтримання природного балансу.

«Розміщення великої кількості турбін і доріг неминуче призведе до деградації старовікових лісів, порушення гідрологічних процесів, знищення унікальних ландшафтів та зникнення реліктових природних комплексів. Україна потребує розвитку відновлюваної енергетики і інфраструктури, але не за рахунок найцінніших природних територій, що мають зберігатися відповідно до Конституції, принципів верховенства права та міжнародних природоохоронних стандартів», – зазначив Андрій Тупіков.

Раніше ZAXID.NET писав, що петицію на сайті Офісу президента зареєстрували з п’ятої спроби. Вперше Андрій Тупіков подав звернення 15 лютого, однак повторно був змушений звертатися до Офісу президента та уповноваженого з прав людини, аби документ таки з’явився у публічному доступі.