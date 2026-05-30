Це вже 33-й пакет військової допомоги від Фінляндії з початку повномасштабного вторгнення

Фінляндія анонсувала передачу 33-го пакета військової допомоги Україні на 128 млн євро. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони країни у пʼятницю, 29 травня.

Рішення про надання нового оборонного пакета ухвалив президент Фінляндії Александер Стубб за поданням уряду. В межах військової допомоги країна передасть озброєння зі своїх запасів, а також компоненти фінського виробництва.

«Фінляндія прагне підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. Це також зміцнює оборонно-промислову базу Фінляндії. Завдяки цим пакетам підтримки десятки фінських компаній вже змогли продемонструвати функціональність своєї продукції в найскладніших умовах», – повідомив міністр оборони Антті Гяккянен на своїй сторінці в іксі.

З міркувань безпеки точний вміст оборонного пакета і терміни його доставлення не розголошуються.

У пресслужбі міністерства оборони Фінляндії зазначили, що з урахуванням 33-го оборонного пакета країна вже надала Україні озброєння на 3,4 млрд євро. Раніше Фінляндія повідомляла про передачу машин для розмінування Leopard 2R, важкого озброєння, артилерійських боєприпасів, боєкомплектів різних типів та інших видів військового майна.

Нагадаємо, 1 травня Фінляндія оголосила, що приєднається до міжнародної коаліції дронів для України, яку очолюють Латвія та Велика Британія. За словами очільника Міноборони країни, це допоможе значно розширити зміст підтримки України з боку ЄС.

Додамо, коаліція дронів охоплює вже понад 20 країн-партнерів України, які зробили спільний внесок до фонду закупівель безпілотників для її захисту. У межах цієї ініціативи планують поставити Силам оборони тисячі FPV-дронів.