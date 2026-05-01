Коаліція дронів існує з лютого 2024 року

Фінляндія до кінця весни офіційно приєднається до міжнародної коаліції дронів для України, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Про це розповів міністр оборони країни Антті Хяккянен в інтерв’ю виданню Uutissuomalainen 30 квітня.

За його словами, рішення ухвалили після тривалих роздумів.

«Це питання розглядалося минулого та цього року. Тепер я можу оголосити, що Фінляндія приєднається до коаліції дронів цієї весни», – сказав Хяккянен.

Він також розповів, що в уряді Фінляндії обговорювали виділення додаткових ресурсів для підтримки України у сфері безпілотних систем.

«Завдяки цьому ми зможемо значно розширити зміст підтримки України з боку ЄС та цю оперативну діяльність», – наголосив міністр оборони Фінляндії.

Зазначимо, коаліція дронів – це об’єднання з понад 20 країн-партнерів України, які зробили спільний внесок до фонду закупівель безпілотників для захисту України. Ініціативу в лютому 2024 року створила Велика Британія разом з Латвією. У межах цієї ініціативи планують поставити Силам оборони тисячі FPV-дронів.