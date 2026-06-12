Україна просить додаткове фінансування для збільшення атак по Росії

Україна просить у західних союзників додаткові 20 млрд доларів, щоб закріпити свою перевагу над росіянами на полі бою. Про це в коментарі виданню POLITICO повідомив неназваний топпосадовець з українського Міністерства оборони.

«Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав він.

Зазначається, що питання про додаткову військову допомогу для України порушили міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці під час низки зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

За словами неназваного топпосадовця, запит про 20 млрд доларів планують озвучити на наступному засіданні Контактної групи у форматі Рамштайн 18 червня. Кожному з союзників запропонують виділити 2–6 млрд доларів допомоги або ж позики.

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Очікується, що це питання стане ключовим на липневому саміті лідерів НАТО в турецькій Анкарі.

У разі схвалення пропозиції, Україна хоче використати згадані мільярди на засоби ППО, безпілотники, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні засоби ураження та прямі закупівлі в українських оборонних компаній.

За даними Міністерства оборони України, країни-партнери вже зобов’язалися надати військову допомогу на суму 38 млрд доларів у 2026 році. Додаткові 20 млрд доларів наблизять Україну до мети у 60 млрд доларів двосторонньої допомоги, яку визначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо, 11 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у травні українські підрозділи безпілотних систем уразили майже 180 тис. цілей росіян – на 12,7% більше, ніж у квітні. За його словами, Україна зберігає перевагу над Росією за напрямком FPV-дронів у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага зростає.