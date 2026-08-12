Inzhur запустив інвестиції у Vyriy

Українці з 13 серпня зможуть інвестувати в оборонне виробництво. Інвестиційна компанія Inzhur запускає фонд Inzhur MilTech. Першим фонд фінансуватиме одного з найбільших українських виробників FPV-дронів – Vyriy Industries. Мінімальна сума інвестиції становитиме 1000 грн.

Залучені гроші фонд вкладатиме в корпоративні облігації Vyriy Industries. Компанія планує використати їх для поповнення обігових коштів, нарощування виробництва та збільшення постачання безпілотників.

Inzhur сподівається залучити для виробника дронів до 5 млрд грн. Для порівняння, за весь 2025 рік українські компанії випустили корпоративних облігацій загалом на 4,7 млрд грн, пише Forbes з посиланням на засновника і CEO Inzhur Андрія Журжія.

Яка прогнозована дохідність?

Прогнозована середньорічна дохідність фонду за три роки становить 25–29% у гривні, зазначають на сайті Inzhur. Водночас це прогноз, а не гарантований прибуток. Дохід формуватиметься завдяки виплатам за облігаціями, які фонд отримуватиме та повторно інвестуватиме кожні 35 днів. Через це має зростати вартість інвестиційних сертифікатів.

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В Inzhur зазначили, що у перший рік ставка за облігаціями становитиме 25% річних у гривні, а строк їхнього обігу – три роки. Після першого та другого року Vyriy Industries матиме право змінити ставку або достроково погасити облігації.

Вкладати гроші у фонд можна буде до 31 грудня 2026 року. Інвестори зможуть відстежувати дохідність у застосунку Inzhur.

За заявленими умовами, продати сертифікати можна буде в будь-який момент через особистий кабінет. Фонд викуповуватиме їх за актуальною на той час ціною, а кошти обіцяє перераховувати впродовж трьох годин робочого дня.

Що відомо про Inzhur та Vyriy Industries?

Inzhur спеціалізується на залученні коштів роздрібних інвесторів. Компанія керує фондами комерційної нерухомості та енергетики, а також пропонує інвестиції в облігації внутрішньої державної позики.

Vyriy Industries належить Олексію Бабенку та є одним із найбільших виробників FPV-дронів в Україні. Компанія також випускає безпілотники літакового типу, наземні роботизовані комплекси, станції керування та ретранслятори.

У липні 2026 року ДБР провело обшуки у Бабенка в межах розслідування щодо можливого завищення вартості дронів, які постачали за державними контрактами. Йдеться про операції на понад 197 млн грн. Бабенко повідомляв, що представники компанії мають у справі статус свідків, а Vyriy Industries продовжує виконувати контракти.