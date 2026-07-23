Компанії Vyriy Industries повернули 32 млн грн, вилучені під час обшуків

Компанії-виробнику дронів Vyriy Industries повернули гроші, які слідчі Державного бюро розслідувань вилучили під час обшуків. Про це у четвер, 23 липня, повідомили на сайті компанії.

Йдеться про 32 141 310 грн, які ДБР вилучило під час обшуків 7 липня. У Vyriy Industries зазначили, що гроші призначалися для виплати заробітної плати співробітникам компанії. Адвокати Vyriy Industries надали суду документи, що підтверджують законне походження грошей та їхнє призначення. Печерський районний суд Києва дійшов висновку, що ці гроші не мають стосунку до кримінального провадження, відмовив ДБР у накладенні на них арешту та зобовʼязав повернути їх компанії.

У Vyriy Industries також наголосили, що після обшуків перемістили виробничі потужності, але продовжують працювати над виконанням державних контрактів.

«Після обшуків ми були змушені провести масштабну релокацію виробничих і адміністративних потужностей, щоб убезпечити працівників, не допустити розкриття виробничих локацій і забезпечити безперервність роботи. Попри обшуки, судові процедури та релокацію, виробництво не зупинилося. Ми продовжували виконувати державні контракти й щодня постачати безпілотні системи для Сил оборони України», – зазначив директор компанії Олексій Бабенко.

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Нагадаємо, 7 липня ДБР здійснило обшуки у директора Vyriy Industries та інвестора «Бабеля» Олексія Бабенка і його родичів.

ДБР повідомляло, що розслідує можливе завищення вартості безпілотників, які компанія у 2025 році поставила державному замовнику у сфері оборони. Загальна вартість дронів, поставлених у межах державних контрактів, становила майже 7 млрд грн.

Також ДБР заявило, що перевіряє можливе використання понад 150 фіктивних ФОПів для оформлення фінансових операцій та виведення грошей. Слідчі наголосили, що вже опитали частину підприємців, які підтвердили, що не здійснювали підприємницької діяльності та дозволили використовувати свої ФОПи за грошову винагороду.