Засновник і CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко

У вівторок, 7 липня, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в компанії Vyriy Industries, її директора Олексія Бабенка та його рідних. Йдеться про розслідування щодо можливого завищення вартості дронів, які постачалися державі. Про це повідомили пресслужба компанії, співзасновниця і головна редакторка онлайн-видання «Бабель» Катерина Коберник та «Суспільне».

«Правоохоронні органи проводять обшуки в компанії. Vyriy Industries співпрацює з уповноваженими органами та надає всю необхідну інформацію в межах чинного законодавства», – заявили у Vyriy Industries.

Напередодні, за даними компанії, проти Vyriy Industries та Олексія Бабенка на низці анонімних телеграм-каналів і пов’язаних із ними ресурсів одночасно з’явилися публікації з маніпулятивними та непідтвердженими звинуваченнями на адресу компанії та її керівника.

У компанії припускають, що одночасна поява інформкампанії та проведення слідчих дій можуть бути частиною спроби дискредитувати Vyriy Industries.

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«Такі дії можуть бути вигідними як ворогу, так і недоброчесним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України та уповільнення розвитку українського оборонно-промислового комплексу», – ідеться в повідомленні.

У компанії запевнили, що продовжують працювати у штатному режимі та виконувати свої виробничі й контрактні зобов’язання перед Силами оборони та партнерами.

Головна редакторка «Бабеля» Катерина Коберник повідомила, що співробітники ДБР зранку 7 липня провели обшуки в Олексія Бабенка, його брата, матері та в офісі компанії. Бабенко з лютого 2026 року також є інвестором «Бабеля» (володіє 75% онлайн-видання).

«За нашою інформацією його підозрюють у завищенні цін на дрони, фіктивних договорах і тд. Вдома знайшли 3500 доларів і вилучили всю інформацію з телефона», – написала журналістка.

У «Бабелі» припускають, що обшуки можуть бути пов’язані з публікацією розслідування про катування в 425 ОШП «Скеля». Журналісти видання також виявили щонайменше 32 випадки смерті новобранців полку, які померли там під час проходження БЗВП.

Коберник заявила, що останніми тижнями на анонімних телеграм-каналах і пабліках у фейсбуці з’явилось багато фейкових та дискредитуючих матеріалів, в яких згадувались і Бабенко, і «Бабель». Кілька днів тому ці ресурси повідомили про начебто обшуки у Бабенка – з фейковим фото та інформацією про те, що у нього вдома слідчі знайшли 5 млн доларів.

Пресслужба ДБР у коментарі «Суспільному» повідомила, що слідство перевіряє можливе штучне завищення компанією Vyriy Industries вартості багатомільярдних контрактів на постачання дронів державі.

«За попередньою версією слідства, ціна дронів могла збільшуватися через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат. Саме ці обставини стали підставою для проведення слідчих дій», – повідомили у відомстві.

Vyriy – один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні, що виробляє тисячі безпілотників на місяць. Виторг компанії у 2024 році становив близько 1 млрд грн. За неповний 2025 рік Vyriy придбав п’ять компаній, писав Forbes Ukraine.

Доповнено о 21:50. У ДБР повідомили, що розслідують можливе завищення вартості безпілотників, закуплених за державні кошти на майже 7 млрд грн.

За версією слідства, службові особи приватного підприємства могли штучно збільшувати собівартість дронів, включаючи до неї необґрунтовано завищені витрати. Також перевіряється інформація про використання мережі фіктивних ФОПів для оформлення фінансових операцій та можливого виведення коштів.

У межах розслідування слідчі встановили понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі – серед них майстри манікюру, студенти, працівники магазинів та інші. Частина з них заявила, що не вела підприємницької діяльності, а лише за винагороду надала свої документи для реєстрації. Слідство триває.