Юрій Погрібний став командувачем Сил логістики ЗСУ

У понеділок, 17 серпня, Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики Збройних сил України. Про це свідчить указ, опублікований на сайті Офісу Президента.

Указами №730/2026 та №731/2026 Володимир Зеленський звільнив із посади командувача Сил логістики ЗСУ генерал-майора Володимира Карпенка та призначив на цю посаду Юрія Погрібного.

Зауважимо, що Володимир Карпенко обіймав посаду з 29 лютого 2024 року. У липні 2026 року Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив Юрія Погрібного тимчасовим виконувачем обовʼязків командувача Сил логістики ЗСУ.

Що відомо про Юрія Погрібного

За даними видання «Цукр», Юрію Погрібному 41 рік. Він народився на Сумщині та у 2007 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Погрібний служив у 55-й окремій артилерійській бригаді, обіймаючи посади від командира взводу до заступника командира дивізіону. У 2014 році служив у складі цієї ж бригади, яка брала участь у боях за Слов’янськ, Краматорськ, Лиман та інші міста на сході України.

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У 2020 році, пише «Бабель», Юрій Погрібний очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк, який відповідав за забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків. У 2024 році закінчив Національний університет оборони, де здобув освіту оперативно-стратегічного рівня. Після цього його призначили начальником озброєння оперативного командування «Схід».

Нагадаємо, 10 серпня після наради з військовим керівництвом анонсував кадрові зміни у Збройних силах України, однак тоді президент не розголошував деталей.