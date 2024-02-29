Командувачем Сил логістики ЗСУ став Володимир Карпенко

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 лютого, звільнив 52-річного генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних сил України. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Указами №137/2024 та №138/2024 Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Олега Гуляка та призначив бригадного генерала Володимира Карпенка новим командувачем Сил логістики ЗСУ.

Володимир Карпенко – бригадний генерал ЗСУ. З 2021 року обіймав посаду командувача логістики командування Сухопутних військ Збройних сил України. У 2022 році був нагороджений орденами Богдана Хмельницького I та II ступенів.

Зазначимо, що Олег Гуляк обіймав посаду командувача Сил логістики ЗСУ з 30 серпня 2021 року. До цього він очолював Військову академію в Одесі. Олег Гуляк – учасник російсько-української війни. Зокрема, у 2017-2018 роках виконував обов’язки заступника командувача силами антитерористичної операції (АТО).

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. На посаду головнокомандувача ЗСУ Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ 58-річного генерал-полковника Олександра Сирського.

9 лютого 2024 року Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу. На цю посаду президент призначив 54-річного генерал-майора Анатолія Баргилевича.