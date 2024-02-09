Анатолій Баргилевич був командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ

Президент України звільнив з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу. На цю посаду Володимир Зеленський призначив 54-річного генерал-майора Анатолія Баргилевича. Про це у п’ятницю, 9 лютого, повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Анатолія Баргилевича президент призначив за пропозицією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Провів заміну керівника Генерального штабу Збройних сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу, за пропозицією Головкома Олександра Сирського, призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі», – сказав Володимир Зеленський.

Також глава держави розповів, що Олександр Сирський визначив кандидатури на посади заступників начальника Генерального штабу.

«Всі хлопці – бойові, фахові. Також із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів», – сказав Володимир Зеленський.

Відповідні укази з’явилися ввечері, 9 лютого, на сайті Президента України. Указами №65/2024 та №66/2024 Володимир Зеленський звільнив Шапталу та призначив Баргилевича начальником Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, глава держави вивів зі складу Ставки верховного головнокомандувача Валерія Залужного тв увів туди Олександра Сирського. Також Олександра Сирського ввели до складу РНБО, а Валерія Залужного та екс-міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну вивели з РНБО.

Що відомо про Анатолія Баргилевича?

Анатолій Баргилевич народився 8 квітня 1969 року у селі Омелянівка Житомирської області.

У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони. Фактично він був першим командувачем Територіальної оборони, який почав створювати та розбудовувати потужну систему військ ТрО ще до повномасштабного вторгнення.

Після початку повномасштабної війни очолив оборону найважливішого сектору №1 оборони Києва на Гостомельському напрямку. На чолі угруповання, основу якого складали підрозділи ТрО, не допустив захоплення Києва зі сходу.

Згодом майже півтора року Баргилевич очолював штаб оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», війська якого провели низку визначних воєнних операцій, зокрема Харківський наступ.

У жовтні 2023 року Анатолія Баргилевича призначили командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.