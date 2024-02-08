Рішення про відставку Валерій Залужний оголосив після зустрічі з Володимиром Зеленським

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

«Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду. Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда», – повідомив Володимир Зеленський.

На посаду Головнокомандувача ЗСУ Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ 58-річного Олександра Сирського.

«Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі», – повідомив Володимир Зеленський.

Відповідні укази з’явилися на сайті Президента України увечері 8 лютого. Указами №59/2014 та №60/2024 Володимир Зеленський звільнив Залужного та призначив Сирського головнокомандувачем.

«Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України. Призначити Сирського Олександра Станіславовича Головнокомандувачем Збройних Сил України», – йдеться у текстах указів.

Окрім того, Володимир Зеленський провів розмови із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським, які також можуть обійняти керівні посади в ЗСУ. За словами президента, усі ці кандидати розглядаються на керівні посади та будуть служити під проводом Олександра Сирського.

Міністр оборони Рустем Умєров подякував генералу за службу та сказав, що йому випало одне з найскладніших завдань – керувати ЗСУ під час повномасштабної війни Росії проти України. Водночас він зазначив, що війна вимагає змін та нових підходів. Цю ж тезу озвучив і Валерій Залужний.

«Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії», – повідомив Валерій Залужний.

Головнокомандувач подякував команді Генштабу, Міноборони та Володимиру Зеленському за підтримку та захист України.

Що відомо про нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Олександр Сирський народився в Кіржацькому районі Владімірської області РФ. У 1986 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. У 1996 році закінчив Академію ЗСУ, а у 2005 році – Національну академію оборони України. Командував 72-ю механізованою бригадою, а станом на 2013 рік був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, долучався до процесів співпраці з НАТО. Має звання генерал-полковника.

Брав участь у боях під час АТО у 2014-2017 роках, командував силами АТО під час боїв за Дебальцеве. У 2017 році став командиром усієї Антитерористичної операції. З 2019 року – командувач Сухопутних військ ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення у лютому-березні 2022 року Олександр Сирський командував обороною Києва, за що отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня. У квітні отримав відзнаку Героя України.

З літа 2022 року Олександр Сирський керував контрнаступом на Харківщині, а з осені 2022 – весни 2023 керував обороною Соледара та Бахмута на Донеччині. Впродовж 2022-2023 років командував ОСУВ «Хортиця», що зараз тримає оборону на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, 29 січня деякі українські журналісти, політики та ЗМІ повідомили про начебто звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Водночас це спростували у прес-службі Міноборони та Офісі президента. Лише 4 лютого Володимир Зеленський прокоментував імовірне звільнення Залужного, заявивши, що розмірковує над заміною головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, а також кадровими перестановками в Кабінеті міністрів. Водночас Зеленський повідомив, що «потрібне перезавантаження, яке стосується не однієї людини»