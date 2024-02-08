Володимир Зеленський окреслив завдання для новопризначеного головнокомандувача Сирського
Зміни у ЗСУ під керівництвом Сирського президент очікує найближчим часом
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Президент України Володимир Зеленський назвав низку завдань для новопризначеного головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та його команди, яку він представить найближчими днями. Президент у вечірньому зверненні окреслив вісім пунктів, за якими він очікує побачити зміни у ЗСУ.
За словами Володимира Зеленського, відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Відтак, Україна має реалізувати шанс на перемогу шляхом системних змін.
«Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Ретельно підбирається кожен, чий досвід зараз послужить оновленню Збройних Сил», – повідомив Володимир Зеленський.
Президент перерахував очікування від нового керівництва ЗСУ. Загалом Володимир Зеленський озвучив вісім пунктів, щодо яких він очікує змін у Збройних силах вже найближчим часом.
Серед вимог президента України до нового головнокомандувача ЗСУ, зокрема є такі:
- Створити реалістичний та детальний план дій ЗСУ на 2024 рік, враховуючи ситуацію на фронті та перспективи війни;
- Перерозподілити ефективну західну зброю кожній бойовій бригаді, розташованій на першій лінії фронту;
- Розв’язати проблеми з логістикою, зокрема на Донецькому напрямку та гарячих точках фронту (зокрема, в Авдіївці);
- Кожен генерал має знати фронт та ситуацію на ньому;
- Виправити надмірну чисельність військових у штабах;
- Побудувати в ЗСУ дієву систему ротацій, взявши досвід окремих бойових бригад та ДПСУ;
- Підвищити якість навчання військовослужбовців, зокрема – на першій лінії фронту;
- Призначити першого командувача новостворених Сил безпілотних систем.
За словами Володимира Зеленського, найближчими дням Олександр Сирський має представити нову команду ЗСУ, яка займатиметься покращеннями в армії. Очікується, що до нової команди приєднаються бригадні генерали Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скибюк та полковники Павло Паліса і Вадим Сухаревський, які також можуть обійняти керівні посади в ЗСУ. Володимир Зеленський підкреслив, що усі ці кандидати розглядаються на керівні посади та будуть служити під проводом Олександра Сирського.
Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський оголосив про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Президент подякував генералу за службу та зазначив, що ЗСУ необхідно розвиватися для перемоги.