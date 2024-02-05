Володимир Зеленський та Валерій Залужний

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмірковує над заміною головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, а також кадровими перестановками в Кабінеті міністрів. Про це голова держави заявив в опублікованому 4 лютого інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, коментуючи повідомлення ЗМІ про можливу відставку Залужного.

Зеленський відповів, що йдеться про кадрове перезавантаження не лише у військовій сфері.

«Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну ряду державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину», – сказав він.

Президент висловив переконання, що для перемоги «потрібно рухатися в одному напрямку», бути «впевненим у перемозі» та «не падати духом». Саме тому є думки про подібний перезапуск, заявив Зеленський.

«Ми повинні мати правильну позитивну енергію, тому я говорю про перезапуск, заміну. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни», – пояснив президент України.

Водночас голова держави не сказав, чи вже прийняв конкретні кадрові рішення.

Нагадаємо, що ввечері 29 січня деякі українські журналісти, політики та ЗМІ повідомили про начебто звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак цю інформацію спростували як в Міноборони, так і в Офісі президента України натякнувши, що ця інформація є маніпуляцією ЗМІ.