Мікрохвильова піч допоможе швидко приготувати не лише прості перекуси, а й повноцінні страви. За кілька хвилин можна зробити ситний сніданок, обід або вечерю з овочами, крупами, яйцями чи куркою. Такі рецепти особливо зручні, коли немає часу на тривале готування. Shuba зібрала чотири прості та корисні страви для мікрохвильової печі.

Паста з сиром і шпинатом

Паста зі шпинатом і сиром готується всього за кілька хвилин. Для більшої поживності використовуйте цільнозернову пасту, а кількість шпинату можна збільшити.

Інгредієнти Паста 70 г Вода 150 мл Молоко 50 мл Твердий сир 30 г Свіжий шпинат 1 жменя Сіль до смаку Чорний перець до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Покладіть пасту у велику миску, придатну для використання у мікрохвильовій печі. Крок 2 Залийте її водою та готуйте на високій потужності 4–6 хвилин. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 3 Перемішайте пасту та перевірте готовність. За потреби готуйте ще 1–2 хвилини. Крок 4 Додайте молоко, натертий сир, шпинат та перемішайте. Крок 5 Поставте миску в мікрохвильову піч ще на 30–60 секунд. Крок 6 Приправте готову пасту сіллю та чорним перцем.

Омлет у чашці з овочами

Омлет у чашці стане швидким і поживним сніданком. Яйця забезпечують страву білком, а овочі та шпинат додають клітковину. Для рецепта можна використовувати помідори, солодкий перець або гриби.

Інгредієнти Яйця 2 шт. Молоко 2 ст. л. Помідор ½ шт. Свіжий шпинат 1 жменя Твердий сир 20–30 г Сіль до смаку Чорний перець до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Збийте яйця з молоком, сіллю та перцем у чашці або невеликій мисці. Крок 2 Додайте нарізаний помідор, шпинат і половину натертого сиру. Крок 3 Поставте чашку в мікрохвильову піч на 45–60 секунд. Крок 4 Дістаньте омлет, перемішайте та готуйте ще 30–60 секунд. Крок 5 Переконайтеся, що яйця повністю приготувалися. Крок 6 Посипте омлет рештою сиру та залиште на 1 хвилину перед подаванням.

Кесадилья з куркою та овочами

Для цієї страви можна використати готове запечене або відварене куряче філе. Овочі зроблять кесадилью соковитішою, а цільнозернова тортилья додасть більше клітковини.

Інгредієнти Цільнозернова тортилья 1 шт. Готове куряче філе 80 г Помідор ½ шт. Огірок ¼ шт. Твердий сир 30 г Натуральний йогурт 1 ст. л. Зелень за бажанням Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте куряче філе та овочі невеликими шматочками. Крок 2 Викладіть на половину тортильї курку, овочі та натертий сир. Крок 3 Складіть тортилью навпіл і покладіть на тарілку. Крок 4 Готуйте в мікрохвильовій печі 30–60 секунд, щоб сир розплавився. Крок 5 Подавайте кесадилью з натуральним йогуртом і свіжою зеленню.

Фарширована картопля з сиром і йогуртом

Картоплю можна швидко приготувати в мікрохвильовій печі, не використовуючи духовку. Квасоля, сир і йогурт зроблять страву ситнішою, а свіжі овочі додадуть їй соковитості.