4 корисні страви, які можна приготувати в мікрохвильовій печі
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Мікрохвильова піч допоможе швидко приготувати не лише прості перекуси, а й повноцінні страви. За кілька хвилин можна зробити ситний сніданок, обід або вечерю з овочами, крупами, яйцями чи куркою. Такі рецепти особливо зручні, коли немає часу на тривале готування. Shuba зібрала чотири прості та корисні страви для мікрохвильової печі.
Паста з сиром і шпинатом
Паста зі шпинатом і сиром готується всього за кілька хвилин. Для більшої поживності використовуйте цільнозернову пасту, а кількість шпинату можна збільшити.
Інгредієнти
|Паста
|70 г
|Вода
|150 мл
|Молоко
|50 мл
|Твердий сир
|30 г
|Свіжий шпинат
|1 жменя
|Сіль
|до смаку
|Чорний перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Покладіть пасту у велику миску, придатну для використання у мікрохвильовій печі.
Крок 2
Залийте її водою та готуйте на високій потужності 4–6 хвилин.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 3
Перемішайте пасту та перевірте готовність. За потреби готуйте ще 1–2 хвилини.
Крок 4
Додайте молоко, натертий сир, шпинат та перемішайте.
Крок 5
Поставте миску в мікрохвильову піч ще на 30–60 секунд.
Крок 6
Приправте готову пасту сіллю та чорним перцем.
Омлет у чашці з овочами
Омлет у чашці стане швидким і поживним сніданком. Яйця забезпечують страву білком, а овочі та шпинат додають клітковину. Для рецепта можна використовувати помідори, солодкий перець або гриби.
Інгредієнти
|Яйця
|2 шт.
|Молоко
|2 ст. л.
|Помідор
|½ шт.
|Свіжий шпинат
|1 жменя
|Твердий сир
|20–30 г
|Сіль
|до смаку
|Чорний перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Збийте яйця з молоком, сіллю та перцем у чашці або невеликій мисці.
Крок 2
Додайте нарізаний помідор, шпинат і половину натертого сиру.
Крок 3
Поставте чашку в мікрохвильову піч на 45–60 секунд.
Крок 4
Дістаньте омлет, перемішайте та готуйте ще 30–60 секунд.
Крок 5
Переконайтеся, що яйця повністю приготувалися.
Крок 6
Посипте омлет рештою сиру та залиште на 1 хвилину перед подаванням.
Кесадилья з куркою та овочами
Для цієї страви можна використати готове запечене або відварене куряче філе. Овочі зроблять кесадилью соковитішою, а цільнозернова тортилья додасть більше клітковини.
Інгредієнти
|Цільнозернова тортилья
|1 шт.
|Готове куряче філе
|80 г
|Помідор
|½ шт.
|Огірок
|¼ шт.
|Твердий сир
|30 г
|Натуральний йогурт
|1 ст. л.
|Зелень
|за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте куряче філе та овочі невеликими шматочками.
Крок 2
Викладіть на половину тортильї курку, овочі та натертий сир.
Крок 3
Складіть тортилью навпіл і покладіть на тарілку.
Крок 4
Готуйте в мікрохвильовій печі 30–60 секунд, щоб сир розплавився.
Крок 5
Подавайте кесадилью з натуральним йогуртом і свіжою зеленню.
Фарширована картопля з сиром і йогуртом
Картоплю можна швидко приготувати в мікрохвильовій печі, не використовуючи духовку. Квасоля, сир і йогурт зроблять страву ситнішою, а свіжі овочі додадуть їй соковитості.
Інгредієнти
|Картопля
|1 велика
|Консервована квасоля
|50 г
|Твердий сир
|30 г
|Натуральний йогурт
|2 ст. л.
|Помідор
|½ шт.
|Зелена цибуля або інша зелень
|до смаку
|Сіль
|до смаку
|Чорний перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Добре помийте картоплю та проколіть шкірку виделкою в кількох місцях.
Крок 2
Покладіть картоплю на тарілку та готуйте в мікрохвильовій печі 5–8 хвилин.
Крок 3
Через кілька хвилин переверніть картоплю для рівномірного приготування.
Крок 4
Перевірте готовність виделкою. Картопля має стати м’якою всередині.
Крок 5
Розріжте картоплю навпіл і трохи розімніть м’яку частину виделкою.
Крок 6
Додайте квасолю, нарізаний помідор і натертий сир.
Крок 7
Поверніть картоплю в мікрохвильову піч на 30–60 секунд.
Крок 8
Додайте йогурт, зелень, сіль і чорний перець.