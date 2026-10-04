Простий рецепт бограча на плиті
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Бограч – густа й навариста страва з яловичини, картоплі та овочів, яку легко приготувати не лише на вогні, а й на звичайній плиті. За цим рецептом суп виходить ситним, ароматним і пікантним завдяки паприці, кмину та часнику. Для приготування найкраще взяти каструлю з товстим дном. Кількість спецій і води можна регулювати до власного смаку. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Яловичина
|1 кг
|Сало
|80 г
|Цибуля ріпчаста
|2 шт.
|Картопля
|1 кг
|Помідори
|2 шт.
|Солодкий перець
|2 шт.
|Паприка мелена
|15 г
|Часник
|2 зубчики
|Морква
|1 шт.
|Сіль
|7 г
|Чорний мелений перець
|2 г
|Мелений кмин
|1 г
|Зелень
|до смаку
|Вода
|2 л
|Олія
|для обсмажування
Спосіб приготування:
Крок 1
Дрібно наріжте сало та цибулю. Обсмажте сало на сковороді до виділення жиру, додайте цибулю та смажте до золотистого кольору. Всипте паприку, перемішайте та зніміть із вогню.
Крок 2
Наріжте яловичину кубиками приблизно по 2 см. Очистьте картоплю та моркву й поріжте на невеликі шматочки. Так само підготуйте помідори та солодкий перець, а часник подрібніть.
Крок 3
Розігрійте в каструлі з товстим дном трохи олії. Обсмажте яловичину до золотистої скоринки.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Влийте частину води, щоб вона повністю покрила м’ясо. Зменште вогонь і тушкуйте яловичину 10–15 хвилин.
Крок 5
Додайте картоплю, моркву, часник і кмин. Перемішайте та готуйте приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи.
Крок 6
Додайте помідори та солодкий перець. Посоліть і поперчіть, перемішайте та готуйте ще 10–15 хвилин.
Крок 7
Влийте решту води, доведіть бограч до кипіння та зменште вогонь.
Крок 8
Додайте обсмажене сало з цибулею, накрийте каструлю кришкою та готуйте приблизно 20 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким.