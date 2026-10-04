Бограч – густа й навариста страва з яловичини, картоплі та овочів, яку легко приготувати не лише на вогні, а й на звичайній плиті. За цим рецептом суп виходить ситним, ароматним і пікантним завдяки паприці, кмину та часнику. Для приготування найкраще взяти каструлю з товстим дном. Кількість спецій і води можна регулювати до власного смаку. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Яловичина 1 кг Сало 80 г Цибуля ріпчаста 2 шт. Картопля 1 кг Помідори 2 шт. Солодкий перець 2 шт. Паприка мелена 15 г Часник 2 зубчики Морква 1 шт. Сіль 7 г Чорний мелений перець 2 г Мелений кмин 1 г Зелень до смаку Вода 2 л Олія для обсмажування Спосіб приготування: Крок 1 Дрібно наріжте сало та цибулю. Обсмажте сало на сковороді до виділення жиру, додайте цибулю та смажте до золотистого кольору. Всипте паприку, перемішайте та зніміть із вогню. Крок 2 Наріжте яловичину кубиками приблизно по 2 см. Очистьте картоплю та моркву й поріжте на невеликі шматочки. Так само підготуйте помідори та солодкий перець, а часник подрібніть. Крок 3 Розігрійте в каструлі з товстим дном трохи олії. Обсмажте яловичину до золотистої скоринки. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Влийте частину води, щоб вона повністю покрила м’ясо. Зменште вогонь і тушкуйте яловичину 10–15 хвилин. Крок 5 Додайте картоплю, моркву, часник і кмин. Перемішайте та готуйте приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи. Крок 6 Додайте помідори та солодкий перець. Посоліть і поперчіть, перемішайте та готуйте ще 10–15 хвилин. Крок 7 Влийте решту води, доведіть бограч до кипіння та зменште вогонь. Крок 8 Додайте обсмажене сало з цибулею, накрийте каструлю кришкою та готуйте приблизно 20 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким.