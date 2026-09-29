Рагу з гарбуза з фрикадельками. Рецепт дня
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Рагу з гарбуза з фрикадельками – це ситна й ароматна страва для осінньої вечері. Ніжний гарбуз добре поєднується з картоплею, морквою та томатами, а м’ясні фрикадельки роблять страву поживною. Овочі тушкуються в насиченому соусі з паприкою, часником і чебрецем. Таке рагу найкраще подавати гарячим, посипавши свіжою петрушкою. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для фрикадельок:
|М’ясний фарш
|500 г
|Цибуля
|1/2 шт.
|Часник
|1 зубчик
|Яйце
|1 шт.
|Панірувальні сухарі
|40 г
|Сіль
|1/2 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/4 ч. л.
|Мелена паприка
|1/2 ч. л.
|Для рагу:
|Гарбуз
|600 г
|Картопля
|400 г
|Морква
|1 шт.
|Цибуля
|1 шт.
|Часник
|2 зубчики
|Томати
|400 г
|Вода
|300 мл
|Олія
|2 ст. л.
|Мелена паприка
|1 ч. л.
|Сушений чебрець
|1/2 ч. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/3 ч. л.
|Петрушка
|2 гілочки
Спосіб приготування:
Крок 1
Дрібно наріжте половину цибулі та часник. З’єднайте їх із фаршем, яйцем, панірувальними сухарями, сіллю, перцем і паприкою. Перемішайте до однорідності та сформуйте невеликі фрикадельки.
Крок 2
Розігрійте в глибокій каструлі або сотейнику 1 столову ложку олії. Обсмажте фрикадельки партіями по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Перекладіть їх на тарілку.
Крок 3
Очистьте гарбуз від шкірки та насіння й наріжте кубиками. Почистьте картоплю та наріжте шматочками такого самого розміру. Моркву наріжте півкільцями, цибулю подрібніть кубиками, часник дрібно порубайте.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Влийте в каструлю решту олії. Додайте цибулю та моркву й обсмажте протягом 3–4 хвилин. Додайте часник, паприку та чебрець, перемішайте.
Крок 5
Додайте гарбуз і картоплю, а потім подрібнені томати та воду. Перемішайте й доведіть до кипіння.
Крок 6
Поверніть фрикадельки в каструлю. Посоліть і поперчіть, накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 25–30 хвилин, поки овочі не стануть м’якими, а фрикадельки повністю не приготуються.
Крок 7
Посипте готове рагу подрібненою петрушкою та дайте йому постояти під кришкою 5 хвилин. Подавайте гарячим.