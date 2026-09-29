Рагу з гарбуза з фрикадельками – це ситна й ароматна страва для осінньої вечері. Ніжний гарбуз добре поєднується з картоплею, морквою та томатами, а м’ясні фрикадельки роблять страву поживною. Овочі тушкуються в насиченому соусі з паприкою, часником і чебрецем. Таке рагу найкраще подавати гарячим, посипавши свіжою петрушкою. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для фрикадельок: М’ясний фарш 500 г Цибуля 1/2 шт. Часник 1 зубчик Яйце 1 шт. Панірувальні сухарі 40 г Сіль 1/2 ч. л. Чорний мелений перець 1/4 ч. л. Мелена паприка 1/2 ч. л. Для рагу: Гарбуз 600 г Картопля 400 г Морква 1 шт. Цибуля 1 шт. Часник 2 зубчики Томати 400 г Вода 300 мл Олія 2 ст. л. Мелена паприка 1 ч. л. Сушений чебрець 1/2 ч. л. Сіль 1 ч. л. Чорний мелений перець 1/3 ч. л. Петрушка 2 гілочки

Спосіб приготування:

Крок 1 Дрібно наріжте половину цибулі та часник. З’єднайте їх із фаршем, яйцем, панірувальними сухарями, сіллю, перцем і паприкою. Перемішайте до однорідності та сформуйте невеликі фрикадельки.

Крок 2 Розігрійте в глибокій каструлі або сотейнику 1 столову ложку олії. Обсмажте фрикадельки партіями по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Перекладіть їх на тарілку.

Крок 3 Очистьте гарбуз від шкірки та насіння й наріжте кубиками. Почистьте картоплю та наріжте шматочками такого самого розміру. Моркву наріжте півкільцями, цибулю подрібніть кубиками, часник дрібно порубайте. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Влийте в каструлю решту олії. Додайте цибулю та моркву й обсмажте протягом 3–4 хвилин. Додайте часник, паприку та чебрець, перемішайте.

Крок 5 Додайте гарбуз і картоплю, а потім подрібнені томати та воду. Перемішайте й доведіть до кипіння.

Крок 6 Поверніть фрикадельки в каструлю. Посоліть і поперчіть, накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 25–30 хвилин, поки овочі не стануть м’якими, а фрикадельки повністю не приготуються.