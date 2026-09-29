Щоб це виправити, потрібно звернутися до вашого рецепта і проаналізувати складники

Іноді пиріжки після випікання можуть швидко втрачати м’якість і ставати твердими. І багато хто вважає, що проблема у борошні, дріжджах чи навіть духовці. Але насправді причина зовсім в іншому. Pixel Inform розповідає, чому пиріжки стають твердими після випікання.

Що відбувається з тістом під час остигання?

Крохмаль відіграє важливу роль у формуванні м’якуша. У борошні він міститься у вигляді дрібних гранул, які під час нагрівання поглинають воду й набухають. Це явище називається клейстеризацією. У пшеничному тісті вона починається приблизно за температури 60 °C і разом зі змінами білків допомагає сформувати м’яку та пружну текстуру.

Після випікання поступово відбувається ретроградація: молекули крохмалю перебудовуються й утворюють більш упорядковані сполуки. Унаслідок цього м’якуш із часом стає щільнішим і твердішим. На черствіння також впливають втрата та перерозподіл вологи.

Як цього уникнути?

Щоб випічка довше залишалася свіжою, варто звернути увагу на її склад. Жири, які містяться в олії, вершковому маслі та сметані, допомагають сповільнити черствіння. Цукор своєю чергою утримує частину вологи, завдяки чому м’якуш не так швидко стає сухим і щільним.

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Якщо плануєте їсти пиріжки протягом кількох днів, це варто врахувати ще під час вибору рецепта. Додавання жирів і цукру може допомогти довше зберігати бажану текстуру готових виробів. Однак результат залежить також від пропорцій складників, способу приготування та умов зберігання.