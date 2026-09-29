Як зберегти смак та аромат у заморожених лисичках: головний секрет – у підготовці
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Заморожені гриби можна зберігати до 12 місяців
Заморожені лисички можуть зберегти смак і аромат, якщо правильно підготувати їх перед закладанням у морозилку. ТСН розповідає, як правильно заморозити лисички на зиму.
Як підготувати лисички?
- Для заготівлі краще обирати свіжі молоді лисички без пошкоджень. Перед заморожуванням їх обов’язково потрібно очистити від листя, піску та сміття. Просто промийте гриби у холодній воді й відкиньте на друшляк, щоб волога стекла.
- Закип’ятіть воду та додайте в неї трохи солі. Опустіть гриби й варіть 5–7 хвилин, але не більше, щоб вони не стали жорсткими.
- Після цього відкиньте їх на сито знову, щоб вона повністю стекла. Дайте лисичкам добре охолонути.
Як правильно заморозити лисички?
- Розкладіть відварені гриби тонким шаром на рушник, щоб вони трохи підсохли.
- Після цього викладіть гриби на дошку або деко й заморозьте спочатку так.
- Після того, як гриби замерзнуть, перекладіть їх у герметичний пакет або контейнер й знову відправте до морозилки.
Заморожені гриби можна зберігати до 12 місяців. Перед приготуванням лисички можна не розморожувати, а просто відразу починати готувати.
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