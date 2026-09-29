Заморожені гриби можна зберігати до 12 місяців

Заморожені лисички можуть зберегти смак і аромат, якщо правильно підготувати їх перед закладанням у морозилку. ТСН розповідає, як правильно заморозити лисички на зиму.

Як підготувати лисички?

Для заготівлі краще обирати свіжі молоді лисички без пошкоджень. Перед заморожуванням їх обов’язково потрібно очистити від листя, піску та сміття. Просто промийте гриби у холодній воді й відкиньте на друшляк, щоб волога стекла.

Закип’ятіть воду та додайте в неї трохи солі. Опустіть гриби й варіть 5–7 хвилин, але не більше, щоб вони не стали жорсткими.

Після цього відкиньте їх на сито знову, щоб вона повністю стекла. Дайте лисичкам добре охолонути.

Як правильно заморозити лисички?

Розкладіть відварені гриби тонким шаром на рушник, щоб вони трохи підсохли.

Після цього викладіть гриби на дошку або деко й заморозьте спочатку так.

Після того, як гриби замерзнуть, перекладіть їх у герметичний пакет або контейнер й знову відправте до морозилки.

Заморожені гриби можна зберігати до 12 місяців. Перед приготуванням лисички можна не розморожувати, а просто відразу починати готувати.