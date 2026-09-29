Каламутний бульйон можна зробити світлішим і прозорішим за допомогою звичайної сирої картоплі

Каламутний бульйон можна зробити світлішим і прозорішим за допомогою звичайної сирої картоплі. ТСН розповідає, як зробити це правильно, щоб не зіпсувати страву.

Як зробити бульйон прозорим?

Вам потрібно взяти шматочок сирої картоплі та додати у суп, який все ще вариться. Цей овоч допоможе «забрати» зайві домішки та жири, і вже за 10 хвилин бульйон стане світлішим та прозорішим.

Потім картоплю можна вийняти чи використати для подальшого приготування супу.

Також деякі кулінари радять ще один спосіб: збитий яєчний білок, доданий у гарячий бульйон. Він збере дрібні частинки каламуті. Але після цього бульйон потрібно обов’язково процідити.

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