Каламутний бульйон можна врятувати: допоможе один простий продукт
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Каламутний бульйон можна зробити світлішим і прозорішим за допомогою звичайної сирої картоплі
Каламутний бульйон можна зробити світлішим і прозорішим за допомогою звичайної сирої картоплі. ТСН розповідає, як зробити це правильно, щоб не зіпсувати страву.
Як зробити бульйон прозорим?
Вам потрібно взяти шматочок сирої картоплі та додати у суп, який все ще вариться. Цей овоч допоможе «забрати» зайві домішки та жири, і вже за 10 хвилин бульйон стане світлішим та прозорішим.
Потім картоплю можна вийняти чи використати для подальшого приготування супу.
Також деякі кулінари радять ще один спосіб: збитий яєчний білок, доданий у гарячий бульйон. Він збере дрібні частинки каламуті. Але після цього бульйон потрібно обов’язково процідити.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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