Щоб улюблені домашні пиріжки на сковороді мали не лише апетитну золотисту скоринку, а й добре пропечений та ніжний центр, потрібно знати кілька простих кулінарних хитрощів. ProstoWay розповідає, як правильно смажити пиріжки, щоб вони не були сирими всередині.

Як правильно смажити пиріжки?

Товста сковорода та рівномірне тепло

Основне правило – обирайте сковорідку з товстим дном, яка рівномірно розподілятиме тепло. І перед смаженням вона має бути добре розігрітою, але жар не повинен бути надмірно сильним. Якщо ви виставите максимальний вогонь, у результаті скоринка миттєво підгорить, тоді як начинка та внутрішні шари тіста просто не встигнуть прогрітися та приготуватися.

Послідовність обсмаження

Секрет ідеально просмажених пиріжків полягає у двоетапному підході. Спочатку вам потрібно отримати золотисту скоринку – для цього добре розігрійте пательню з достатньою кількістю олії на середньому або навіть трохи меншому вогні. Викладіть пиріжки швом донизу та смажте без кришки приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку. Не намагайтеся прискорити процес, дайте тісту спокійно підрум’янитися.

Коли пиріжки підрум’янились з обох боків, зменште вогонь до мінімуму та накрийте сковорідку кришкою. На цьому етапі залишкова температура та пара, що утворилась всередині доведуть тісто та начинку до повної готовності. Достатньо потримати їх під кришкою ще 2-3 хвилини. Цей метод допоможе отримати хрумку скоринку зовні та ніжну текстуру всередині.