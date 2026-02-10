У невеликій кількості оцет має позитивний вплив на структуру виробів

Столовий або яблучний оцет давно використовують для випічки, адже він може суттєво впливати на структуру тіста та кінцевий результат. «Львівські дріжджі» розповідають, навіщо додавати оцет у тісто.

Як оцет впливає на структуру тіста?

У невеликій кількості оцет має позитивний вплив на структуру виробів. Для чого ж потрібно додавати оцет у тісто: