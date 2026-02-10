Навіщо додавати оцет у тісто та як він змінює структуру випічки
Столовий або яблучний оцет давно використовують для випічки, адже він може суттєво впливати на структуру тіста та кінцевий результат. «Львівські дріжджі» розповідають, навіщо додавати оцет у тісто.
Як оцет впливає на структуру тіста?
У невеликій кількості оцет має позитивний вплив на структуру виробів. Для чого ж потрібно додавати оцет у тісто:
- Соду гасять оцтом перед додаванням у пісочне тісто, щоб викликати хімічну реакцію з кислотою, внаслідок якої утворюється вуглекислий газ, а з ним і бульбашки повітря, які при випіканні розширюються та роблять випічку пухкою та повітряною.
- Позитивне середовище для клейковини. Завдяки підкисленому середовищу, білки борошна краще утворюють еластичні зв’язки. Тісто стає еластичнішим та щільнішим, менше кришиться після випікання.
- Оцет допомагає зберегти вологу в тісті під час випікання, тому готова випічка буде довше свіжою.
- Оцет також додають в дріжджове тісто, через що воно краще підійматиметься і матиме дрібні та рівномірні пори. Але під час додавання оцту потрібно чітко дотримуватися пропорцій.
