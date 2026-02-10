Існує кілька простих прийомів, які зроблять шов міцним, а випічку акуратною зовні

Формування пиріжків – це не лише про красу, а й про техніку, яка дозволяє начинці не витікати під час випікання чи смаження. Існує кілька простих прийомів, які зроблять шов міцним, а випічку акуратною зовні. «Львівські дріжджі» розповідають, як правильно ліпити пиріжки, щоб начинка залишалася всередині.

Як можна ліпити пиріжки: основні способи ліплення

Класичні пиріжки

Розкачайте шматочок тіста, викладіть начинку всередину у вигляді овалу й щільно зліплюйте краєчки, поки не утвориться класичний довгастий пиріжок. Якщо начинка вже волога, ви можете формувати кожен смаколик на долоні, складеній човником. Для надійності сформований пиріжок злегка покачайте по столу та перекладіть на деко швом донизу.

Прямокутні пиріжки

Ця форма не лише зручна для випічки, а й дає міцні шви: розкачайте тісто в круглу заготовку, викладіть начинку посередині у формі прямокутника. Краєчки тіста притисніть пальцями, щоб вони стали тонкішими. Згортайте пиріжок, як у класичному варіанті, але зліплюйте тільки посередині, щоб вийшла трубочка. А вільні вузькі краї складіть конвертиком та закрийте – як продовження центрального шва. Всі краї підгорніть під пиріжок та викладіть його на деко швом донизу.

Трикутні пиріжки

Також розкачайте кульку тіста, викладіть посередині начинку та загорніть краєчки так, ніби складаєте паперовий літачок – щоб утворилась пірамідка з вільною стороною внизу. Защипніть шов, нижню сторону підгорніть назустріч та з’єднайте з центральною лінією. Пиріжок теж слід викладати на деко швом донизу.