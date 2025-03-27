Для приготування випічки ви можете використовувати дві форми дріжджів – свіжі та сухі

​Дріжджі є ключовим компонентом у випічці, забезпечуючи підйом тіста та надаючи йому повітряну текстуру. Але не завжди ваше тісто може вийти ідеальним, і причина може ховатись саме в неправильній роботі з дріжджами. Shuba розповідає, як правильно використовувати дріжджі у випічці.

Як діють дріжджі?

Головний секрет роботи з дріжджами полягає в розумінні процесу. Наприклад, цукор, доданий до тіста, метаболізується дріжджами, вивільняючи в тісто вуглекислий газ, що призводить до того, що тісто набуває характерної повітряної текстури.

Борошняна клейковина наповнюється цим газом, і в результаті тісто підіймається. Однак не тільки дріжджі відповідають за підйом тіста. Борошно тут також відіграє дуже важливу роль, оскільки містить багато білків. Двома найважливішими є гліадин і глютенін. Після змішування вони перетворюються на клейковину при замішуванні. Клейковина діє як сітка, яка потім наповнюється вуглекислим газом у результаті вищезгаданого процесу бродіння дріжджів, що змушує тісто підійматися.

Як правильно використовувати дріжджі?

Для приготування випічки ви можете використовувати дві форми дріжджів – свіжі та сухі. Свіжі найчастіше використовують для випікання хліба, солодкої випічки, пельменів і піци. Зберігайте їх при правильній температурі в холодильнику та стежте за терміном використання. Сухі дріжджі більш міцні та швидше розчиняються, якщо змішати їх із чайною ложкою цукру.

Також у випадку дріжджової випічки велике значення має температура рідини, яка додається до дріжджів. Занадто висока температура призведе до того, що дріжджі заваряться і тісто перестане підійматися, а занадто низька – збільшить час підйому.

Свіжі дріжджі потрібно залити теплою водою або молоком (температура близько 37⁰C), а сухі – спочатку змішати з борошном, а потім залити теплою водою (температура близько 40-50⁰C).

Існують також швидкорозчинні дріжджі, які часто плутають із сухими. Вони випускаються у формі гранул і дуже прості у використанні. Вони не потребують закваски, що значно допомагає та економить час. Просто змішайте їх з борошном та іншими сухими інгредієнтами, потім з’єднайте з рештою інгредієнтів. Однак ключовим фактором тут є температура рідини, яка повинна бути близько 45⁰C.

«Калькулятор» дріжджів

Часто виникають питання, яка кількість свіжих дріжджів відповідає, наприклад, чайній ложці швидкорозчинних чи навпаки.

Наприклад, 25 г свіжих дріжджів відповідають 7 г швидкорозчинних/сухих дріжджів

Як перевести сухі дріжджі на свіжі

Помножте кількість грамів сухих дріжджів на 2,42 – отримаєте кількість грамів свіжих дріжджів. Наприклад, у рецепті написано 5 грамів сухих дріжджів, тобто приблизно 12 грамів свіжих.

Як перевести свіжі дріжджі на сухі

Кількість грамів свіжих дріжджів помножте на 0,41 – отримаєте кількість грамів сухих дріжджів. Наприклад, у рецепті написано 10 грамів свіжих дріжджів, тобто приблизно 4 грами сухих.

Як перевести швидкорозчинні дріжджі на свіжі

Помножте кількість грамів швидкорозчинних дріжджів на 3,20 – отримаєте кількість грамів свіжих дріжджів. Наприклад, у рецепті вказано, що потрібно використовувати 9 грамів швидкорозчинних дріжджів, що приблизно дорівнює 29 грамам свіжих дріжджів.

Як перевести свіжі дріжджі на швидкорозчинні

Помножте кількість грамів свіжих дріжджів на 0,31 – отримаєте кількість грамів дріжджів швидкого приготування. Якщо у рецепті написано 40 грамів свіжих дріжджів, вам знадобиться приблизно 12 грамів швидкорозчинних.

Як перевести швидкорозчинні дріжджі на сухі

Кількість грамів швидкорозчинних дріжджів помножте на 1,33 – отримаєте кількість грамів сухих дріжджів. Наприклад, вам потрібно використати 10 грамів швидкорозчинних дріжджів, тобто приблизно 13 грамів сухих дріжджів.

Як перевести сухі дріжджі на швидкорозчинні

Помножте кількість грамів сухих дріжджів на 0,75 – отримаєте кількість грамів швидкорозчинних дріжджів. Якщо у рецепті написано 20 грамів сухих дріжджів, вам потрібно приблизно 15 грамів швидкорозчинних.