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Дріжджове тісто – це справжній виклик навіть для досвідчених кулінарів

Дріжджове тісто – це справжній виклик навіть для досвідчених кулінарів. Ви дотримуєтеся всіх правил: використовуєте якісні інгредієнти, підтримуєте правильну температуру, ретельно замішуєте тісто, але воно не підіймається, наче вирішило випробувати вашу терплячість. Ukr.Media розповідає, як можна «оживити» тісто, яке ніяк не підіймається. Як змусити тісто піднятися Дайте тісту більше часу. Іноді тісту необхідно трохи більше часу для підйому – не годину, а дві-три. Додайте свіжі дріжджі. Розчиніть їх у теплій воді та вмішайте в тісто. Також ви можете додати трохи цукру та борошна, щоб відновити потрібну консистенцію.

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