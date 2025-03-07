фото Unsplash\Theme Photos

Після впливу низької температури тісто прилипати вже не буде

Навіть якщо всі інгредієнти змішані у правильних пропорціях, тісто все одно може прилипати до рук та робочих поверхонь. Ukr.Media розповідає про кулінарні хитрощі, які допоможуть уникнути цієї проблеми. Як зробити тісто менш липким Олія – змастіть руки кількома краплями рослинної олії, і тісто перестане до них прилипати; Додавання борошна – якщо тісто вийшло занадто рідким, впоратися з цією проблемою допоможе додавання в тісто борошна. Тільки важливо як слід вимісити масу після цього, щоб тісто залишилося повітряним; Охолодження – сформуйте з тіста кульку, оберніть харчовою плівкою та відправте на 20 хвилин до холодильника. Після впливу низької температури тісто прилипати вже не буде.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter