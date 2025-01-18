Ідеальне тісто для піци. Рецепт дня0
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Ідеальне тісто для піци – це основа, яка зробить вашу страву справжнім шедевром. М’яке, еластичне і з хрусткими краями – таке тісто підходить для будь-якої начинки. Якщо ви хочете вразити своїх близьких смачною домашньою піцою, то рецепт тіста від «Домашні кухарі» чудово підійде.
Інгредієнти:
- вода – 200 мл;
- дріжджі – 20 г;
- цукор – 1 ч. л.;
- сіль – 0, 5 ч. л.;
- соняшникова олія – 3-4 ст. л.;
- борошно пшеничне – 350-400 г.
Спосіб приготування:
Приготуємо тісто. У миску або чашу блендера налийте теплу воду. Додайте дріжджі, цукор і сіль. Влийте олію. Поступово всипайте просіяне борошно.
Замісити м'яке, не липнуче до рук, тісто. Дуже зручно це робити в планетарному міксері, але і при замісі руками виходить тісто не гірше.
Викладіть тісто в миску. Накрийте харчовою плівкою і поставте у тепле місце. Через 45-60 хвилин тісто значно збільшиться в об'ємі.
Розділити тісто на дві частини. З кожної частини виходить піца діаметром 22-24 см. Розкачайте одну частину і викладіть на деко. На тісто викладіть улюблену начинку.
Випікайте піцу в духовці, розігрітій до 175-180 градусів 25-30 хвилин.