Ідеальне тісто для піци – це основа, яка зробить вашу страву справжнім шедевром. М’яке, еластичне і з хрусткими краями – таке тісто підходить для будь-якої начинки. Якщо ви хочете вразити своїх близьких смачною домашньою піцою, то рецепт тіста від «Домашні кухарі» чудово підійде.

Інгредієнти:

вода – 200 мл;

дріжджі – 20 г;

цукор – 1 ч. л.;

сіль – 0, 5 ч. л.;

соняшникова олія – 3-4 ст. л.;

борошно пшеничне – 350-400 г.

Спосіб приготування:

Приготуємо тісто. У миску або чашу блендера налийте теплу воду. Додайте дріжджі, цукор і сіль. Влийте олію. Поступово всипайте просіяне борошно.

Замісити м'яке, не липнуче до рук, тісто. Дуже зручно це робити в планетарному міксері, але і при замісі руками виходить тісто не гірше.

Викладіть тісто в миску. Накрийте харчовою плівкою і поставте у тепле місце. Через 45-60 хвилин тісто значно збільшиться в об'ємі.

Розділити тісто на дві частини. З кожної частини виходить піца діаметром 22-24 см. Розкачайте одну частину і викладіть на деко. На тісто викладіть улюблену начинку.

Випікайте піцу в духовці, розігрітій до 175-180 градусів 25-30 хвилин.