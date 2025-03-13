Як розмножити дріжджі вдома, якщо не вистачає для випічки: два способи
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Якщо дріжджів майже не залишилось, можна використати альтернативний рецепт
Якщо у вас залишилося зовсім мало дріжджів або їх недостатньо для приготування випічки, їх можна розмножити в домашніх умовах. Shuba розповідає, як розмножити дріжджі вдома.
Простий спосіб
Змішайте 100 грамів дріжджів, 100 грамів води та 100 грамів борошна. Залиште суміш на 4-6 годин. В результаті у вас вийде вже 300 грамів дріжджів, які можна використовувати відповідно до рецепта або розмножити ідентичним способом.
Складний спосіб
Якщо дріжджів майже не залишилось, можна використати альтернативний рецепт. Вам знадобляться:
- 2 картоплини;
- 1 ст. ложка цукру;
- 0,5 ст. ложки солі;
- 250 мл теплої води;
- ¼ ч. ложки дріжджів.
Процес приготування:
- Картоплю потрібно натерти на тертці, викласти в каструлю, додати цукор та сіль.
- Влити воду і поставити на вогонь.
- Довести до кипіння й одразу зняти з вогню.
- Охолодити суміш до 25-30°C і перелити в банку (таку, щоб близько половини місткості залишалася порожньою).
- На горло одягнути гумову рукавичку і поставити в темне місце при кімнатній температурі.
- Через 6-12 годин рукавичка надується, а через 24-72 години бродіння закінчиться.
- Дріжджі потрібно перелити у меншу місткість, щоб мінімізувати контакт з повітрям.
Цю закваску можна використовувати впродовж 3 тижнів. Далі дріжджі можна розмножувати за тою ж технологією.
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