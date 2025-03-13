Якщо дріжджів майже не залишилось, можна використати альтернативний рецепт

Якщо у вас залишилося зовсім мало дріжджів або їх недостатньо для приготування випічки, їх можна розмножити в домашніх умовах. Shuba розповідає, як розмножити дріжджі вдома.

Простий спосіб

Змішайте 100 грамів дріжджів, 100 грамів води та 100 грамів борошна. Залиште суміш на 4-6 годин. В результаті у вас вийде вже 300 грамів дріжджів, які можна використовувати відповідно до рецепта або розмножити ідентичним способом.

Складний спосіб

Якщо дріжджів майже не залишилось, можна використати альтернативний рецепт. Вам знадобляться:

2 картоплини;

1 ст. ложка цукру;

0,5 ст. ложки солі;

250 мл теплої води;

¼ ч. ложки дріжджів.

Процес приготування:

Картоплю потрібно натерти на тертці, викласти в каструлю, додати цукор та сіль. Влити воду і поставити на вогонь. Довести до кипіння й одразу зняти з вогню. Охолодити суміш до 25-30°C і перелити в банку (таку, щоб близько половини місткості залишалася порожньою). На горло одягнути гумову рукавичку і поставити в темне місце при кімнатній температурі. Через 6-12 годин рукавичка надується, а через 24-72 години бродіння закінчиться. Дріжджі потрібно перелити у меншу місткість, щоб мінімізувати контакт з повітрям.

Цю закваску можна використовувати впродовж 3 тижнів. Далі дріжджі можна розмножувати за тою ж технологією.