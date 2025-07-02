Існують деякі хитрощі, які допоможуть вам уникнути цієї неприємної ситуації

Пиріжки з ягодами – чудова випічка, яка особливо популярна влітку, адже це пора для свіжих ягід. Проте часто виникає проблема – ягоди пускають сік, який починає витікати з тіста. Ukr.Media розповідає, як цього уникнути.

Існують деякі хитрощі, які допоможуть вам уникнути цієї неприємної ситуації: