Щоб начинка не витікала: як приготувати ідеальні пиріжки з ягодами
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Існують деякі хитрощі, які допоможуть вам уникнути цієї неприємної ситуації
Пиріжки з ягодами – чудова випічка, яка особливо популярна влітку, адже це пора для свіжих ягід. Проте часто виникає проблема – ягоди пускають сік, який починає витікати з тіста. Ukr.Media розповідає, як цього уникнути.
Існують деякі хитрощі, які допоможуть вам уникнути цієї неприємної ситуації:
- Додайте крохмаль. Одне з найпростіших рішень – додати до ягідної начинки крохмаль. Це допоможе ягодам стати густішими, що і захистить від витікання. На склянку ягід варто брати пару великих ложок крохмалю, та трохи цукрової пудри.
- Дайте тісто постояти. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, не поспішайте відразу їх випікати. Дайте пиріжкам постояти приблизно 30 хвилин.
- Правильно розташуйте шов. Якщо ви плануєте смажити пиріжки, кладіть їх на сковорідку так, щоб шов був зверху. При такому підході ймовірність того, що начинка витече, знижується.
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