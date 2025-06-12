Є один секрет, який допоможе вам з першого погляду відрізнити солодкі ягоди

Полуниця – улюблена літня ягода, але її смак може бути дуже різним: від солодкого до кислуватого. Щоб не помилитися з вибором, варто знати кілька простих ознак, які допоможуть відрізнити дійсно смачну ягоду. «24 канал» розповідає, як завжди купувати солодку полуницю.

Як обрати справді солодку полуницю?

Є один секрет, який допоможе вам з першого погляду відрізнити солодкі ягоди. Вам потрібно зазирнути під зелене листя полуниці та глянути, якого вона кольору. Якщо ягода до самої основи яскраво-червона – це означає, що ягода буде солодка та соковита. А ось блідий, жовтий колір свідчить про те, що полуниця може виявитися твердою та кислою.

Окрім цього додатковою хорошою ознакою є наявність на ягоді темно-червоних плям на шкірці. Вони також свідчать про те, що полуниця буде солодкою.

Але якщо ви купили трохи тверді та зеленуваті ягоди, не варто засмучуватися, адже вони можуть довше лежати в холодильнику та не псуватися. Саме таку полуницю варто обирати для тривалого зберігання, а з часом вона також достигне та набуде максимальної солодкості.

Щоб обрати солодку полуницю, ви також можете звернути увагу на кілька інших ознак:

Виразний ягідний аромат. Стигла полуниця має виразний солодкий запах. Якщо ягоди пахнуть слабко чи неприємно, це значить, що вони не достигли як слід. Пружна текстура та блискуча шкірка. Стигла полуниця має бути пружною під час натискання та мати блискучу поверхню. А ось ягід з вм'ятинами та тріщинами краще уникати. Сухість ягід та відсутність гнилі. Полуниця має бути сухою, без гнилі та вологих плям. Зважайте, що всього одна зіпсована ягода може зіпсувати цілий кошик.

Насичений і рівномірний колір. Яскравий, насичений червоний колір свідчить про те, що ягода дозріла як слід.