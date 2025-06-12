Як завжди купувати солодку полуницю: перевірений спосіб від експертів
Полуниця – улюблена літня ягода, але її смак може бути дуже різним: від солодкого до кислуватого. Щоб не помилитися з вибором, варто знати кілька простих ознак, які допоможуть відрізнити дійсно смачну ягоду. «24 канал» розповідає, як завжди купувати солодку полуницю.
Як обрати справді солодку полуницю?
Є один секрет, який допоможе вам з першого погляду відрізнити солодкі ягоди. Вам потрібно зазирнути під зелене листя полуниці та глянути, якого вона кольору. Якщо ягода до самої основи яскраво-червона – це означає, що ягода буде солодка та соковита. А ось блідий, жовтий колір свідчить про те, що полуниця може виявитися твердою та кислою.
Окрім цього додатковою хорошою ознакою є наявність на ягоді темно-червоних плям на шкірці. Вони також свідчать про те, що полуниця буде солодкою.
Але якщо ви купили трохи тверді та зеленуваті ягоди, не варто засмучуватися, адже вони можуть довше лежати в холодильнику та не псуватися. Саме таку полуницю варто обирати для тривалого зберігання, а з часом вона також достигне та набуде максимальної солодкості.
Щоб обрати солодку полуницю, ви також можете звернути увагу на кілька інших ознак:
- Виразний ягідний аромат. Стигла полуниця має виразний солодкий запах. Якщо ягоди пахнуть слабко чи неприємно, це значить, що вони не достигли як слід.
- Пружна текстура та блискуча шкірка. Стигла полуниця має бути пружною під час натискання та мати блискучу поверхню. А ось ягід з вм'ятинами та тріщинами краще уникати.
- Сухість ягід та відсутність гнилі. Полуниця має бути сухою, без гнилі та вологих плям. Зважайте, що всього одна зіпсована ягода може зіпсувати цілий кошик.
Насичений і рівномірний колір. Яскравий, насичений червоний колір свідчить про те, що ягода дозріла як слід.