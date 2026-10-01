Жульєн із куркою та свіжими білими грибами – ароматна й ситна гаряча страва, яка особливо добре смакує в прохолодну пору року. Поєднання ніжного курячого м’яса, лісових грибів, сметанного соусу та рум’яного сиру робить її дуже апетитною. Готувати жульєн нескладно, а подавати його найкраще гарячим у порційних формах. Рецепт Big.

Інгредієнти

Куряче м’ясо 600 г Білі гриби 600 г Твердий сир 300 г Цибуля 3 шт. Сметана 300 г Борошно 3 ст. л. Олія для смаження Сіль 1 ч. л. або до смаку Мелений білий перець дрібка Мелена паприка 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте куряче м’ясо, запечіть його до готовності в духовці при температурі 180 °C, потім охолодіть, відокремте від кісток і наріжте тонкою соломкою.

Крок 2 Очистьте білі гриби від сміття, добре промийте, відваріть до готовності та відкиньте на друшляк. Дайте зайвій волозі стекти й наріжте гриби невеликими кубиками.

Крок 3 Очистьте цибулю, наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій сковороді з олією до напівготовності. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте гриби, перемішайте та смажте приблизно 15 хвилин. Додайте куряче м’ясо, посоліть, поперчіть і приправте паприкою. Перемішайте та зніміть сковороду з вогню.

Крок 5 Висипте борошно на суху сковороду та обсмажте його до легкого бежевого відтінку.

Крок 6 Додайте сметану, посоліть і поперчіть. Перемішайте та доведіть соус до кипіння. Влийте сметанний соус до курки з грибами та добре перемішайте.

Крок 7 Розкладіть суміш у порційні форми, посипте зверху натертим твердим сиром.