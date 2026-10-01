Жульєн із куркою та свіжими білими грибами. Рецепт дня
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Жульєн із куркою та свіжими білими грибами – ароматна й ситна гаряча страва, яка особливо добре смакує в прохолодну пору року. Поєднання ніжного курячого м’яса, лісових грибів, сметанного соусу та рум’яного сиру робить її дуже апетитною. Готувати жульєн нескладно, а подавати його найкраще гарячим у порційних формах. Рецепт Big.
Інгредієнти
|Куряче м’ясо
|600 г
|Білі гриби
|600 г
|Твердий сир
|300 г
|Цибуля
|3 шт.
|Сметана
|300 г
|Борошно
|3 ст. л.
|Олія
|для смаження
|Сіль 1 ч. л. або
|до смаку
|Мелений білий перець
|дрібка
|Мелена паприка
|0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте куряче м’ясо, запечіть його до готовності в духовці при температурі 180 °C, потім охолодіть, відокремте від кісток і наріжте тонкою соломкою.
Крок 2
Очистьте білі гриби від сміття, добре промийте, відваріть до готовності та відкиньте на друшляк. Дайте зайвій волозі стекти й наріжте гриби невеликими кубиками.
Крок 3
Очистьте цибулю, наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій сковороді з олією до напівготовності.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте гриби, перемішайте та смажте приблизно 15 хвилин. Додайте куряче м’ясо, посоліть, поперчіть і приправте паприкою. Перемішайте та зніміть сковороду з вогню.
Крок 5
Висипте борошно на суху сковороду та обсмажте його до легкого бежевого відтінку.
Крок 6
Додайте сметану, посоліть і поперчіть. Перемішайте та доведіть соус до кипіння. Влийте сметанний соус до курки з грибами та добре перемішайте.
Крок 7
Розкладіть суміш у порційні форми, посипте зверху натертим твердим сиром.
Крок 8
Запікайте жульєн 15 хвилин при температурі 180 °C, доки сир не стане золотистим.