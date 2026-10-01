Як тільки ви принесли гриби з лісу, краще одразу почати їхнє очищення

Опеньки часто ростуть великими групами, але разом із ними з лісу додому потрапляють пісок, листя та хвойні гілочки. Перед приготуванням гриби потрібно добре очистити від бруду та лісового сміття. РБК-Україна розповідає, як зробити це швидко та якісно.

Як підготувати опеньки до очищення?

Як тільки ви принесли гриби з лісу, краще одразу почати їх очищення. Опеньки швидко псуються, тому чистити їх варто того ж дня. Насамперед переберіть врожай, відкладіть старі та червиві гриби. Молоді та пружні екземпляри є найкращими для приготування.

Далі відріжте нижню частину ніжки, саме там зазвичай накопичується бруд і залишки деревини. Якщо опеньки зібрані після дощу або сильно вкриті листям і голками, їх потрібно попередньо замочити у холодній воді на 15–20 хвилин. Це допоможе легше прибрати сміття.

Як очистити опеньки швидко?

Після замочування гриби потрібно промити кілька разів під проточною водою, обережно перемішуючи руками. Ви можете використати м’яку щітку або кухонну губку, щоб видалити залишки піску та землі. Особливу увагу приділіть капелюшкам, саме там часто ховаються пил або комахи.

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Дехто радить залити опеньки окропом на 2–3 хвилини, а потім відразу злити воду. Це допоможе позбутися дрібних личинок і додатково очистити гриби.

Після цього гриби готові до подальшого приготування, варіння, смаження чи маринування. Якщо ви плануєте заморожувати опеньки, обов’язково їх відваріть протягом 10–15 хвилин у підсоленій воді, потім охолодіть і розкладіть по контейнерах.