Крем-суп із запеченої картоплі – це ситна й ароматна страва, яка особливо добре смакує прохолодного осіннього дня. Запечена картопля надає супу густої кремової текстури, а цибуля та селера роблять смак більш насиченим. Бекон, чедер, сметана та зелена цибуля додають готовій страві яскравих смакових акцентів. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Картопля 1,8 кг Бекон 120 г Ріпчаста цибуля 1 шт. Стебла селери 2 шт. Курячий бульйон 1,5 л Вершки 10% 60 мл Сіль 1 ч. л. Чорний мелений перець 1/4 ч. л. Сир чедер 80 г Сметана 100 г Цибуля шніт 20 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 200 °C. Помийте картоплю, очистьте її від бруду та проколіть кожну бульбу виделкою або ножем у кількох місцях. Викладіть картоплю на деко та запікайте приблизно 60 хвилин, доки вона не стане м’якою. Дістаньте картоплю з духовки та залиште на 10–15 хвилин охолонути.

Крок 2 Наріжте бекон смужками та обсмажте у великій каструлі до рум’яної скоринки. Перекладіть його на паперовий рушник. Залиште в каструлі приблизно 1 столову ложку жиру. Додайте дрібно нарізані цибулю та селеру, обсмажте протягом 2 хвилин, потім накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 15–20 хвилин.

Крок 3 Розріжте теплу картоплю вздовж і ложкою вийміть м’яку середину. Перекладіть картоплю до каструлі з овочами. Влийте курячий бульйон, додайте сіль і доведіть до кипіння. Зменште вогонь та варіть приблизно 5 хвилин. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розімніть картоплю товкачкою прямо в каструлі. Для більш однорідної консистенції перебийте суп занурювальним блендером. Якщо суп вийде надто густим, поступово долийте трохи бульйону. Додайте вершки, чорний перець і за потреби досоліть. Прогрійте суп ще 1–2 хвилини, не доводячи вершки до активного кипіння.