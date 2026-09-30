Крем-суп із запеченої картоплі. Рецепт дня
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Крем-суп із запеченої картоплі – це ситна й ароматна страва, яка особливо добре смакує прохолодного осіннього дня. Запечена картопля надає супу густої кремової текстури, а цибуля та селера роблять смак більш насиченим. Бекон, чедер, сметана та зелена цибуля додають готовій страві яскравих смакових акцентів. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|1,8 кг
|Бекон
|120 г
|Ріпчаста цибуля
|1 шт.
|Стебла селери
|2 шт.
|Курячий бульйон
|1,5 л
|Вершки 10%
|60 мл
|Сіль
|1 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/4 ч. л.
|Сир чедер
|80 г
|Сметана
|100 г
|Цибуля шніт
|20 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 200 °C. Помийте картоплю, очистьте її від бруду та проколіть кожну бульбу виделкою або ножем у кількох місцях. Викладіть картоплю на деко та запікайте приблизно 60 хвилин, доки вона не стане м’якою. Дістаньте картоплю з духовки та залиште на 10–15 хвилин охолонути.
Крок 2
Наріжте бекон смужками та обсмажте у великій каструлі до рум’яної скоринки. Перекладіть його на паперовий рушник. Залиште в каструлі приблизно 1 столову ложку жиру. Додайте дрібно нарізані цибулю та селеру, обсмажте протягом 2 хвилин, потім накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 15–20 хвилин.
Крок 3
Розріжте теплу картоплю вздовж і ложкою вийміть м’яку середину. Перекладіть картоплю до каструлі з овочами. Влийте курячий бульйон, додайте сіль і доведіть до кипіння. Зменште вогонь та варіть приблизно 5 хвилин.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розімніть картоплю товкачкою прямо в каструлі. Для більш однорідної консистенції перебийте суп занурювальним блендером. Якщо суп вийде надто густим, поступово долийте трохи бульйону. Додайте вершки, чорний перець і за потреби досоліть. Прогрійте суп ще 1–2 хвилини, не доводячи вершки до активного кипіння.
Крок 5
Розлийте гарячий крем-суп по тарілках. Додайте тертий чедер, сметану, хрусткий бекон і подрібнену цибулю-шніт. Подавайте на стіл одразу.