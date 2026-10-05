Фарширована куряча грудка з грибами. Рецепт дня
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Проста страва, яка підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу. Соковите філе наповнюють ароматною начинкою з печериць, цибулі, часнику, сиру та зелені. Гриби спочатку обсмажують, щоб позбутися зайвої вологи, а потім запікають філе з начинкою в духовці. Для приготування знадобиться близько 40 хвилин. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Куряча грудка
|2 шт.
|Печериці/ лісові гриби
|150 г
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Часник
|1 зубчик
|Олія
|1 ст. л.
|Твердий сир
|50 г
|Зелень
|15 г
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте курячі грудки: очистьте їх від плівок і зробіть у кожній поздовжній надріз, щоб утворилася кишенька для начинки. Не прорізайте м’ясо наскрізь.
Крок 2
Очистьте цибулю та часник і дрібно наріжте їх. Печериці промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками.
Крок 3
Розігрійте на сковороді олію. Обсмажте цибулю та часник близько 2 хвилин, потім додайте гриби. Готуйте 5–7 хвилин, поки зайва рідина не випарується. Посоліть і поперчіть.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Зніміть гриби з вогню. Додайте натертий сир і дрібно нарізану зелень, перемішайте начинку.
Крок 5
Наповніть курячі грудки грибною начинкою. Закріпіть краї зубочистками, щоб начинка не випадала під час запікання.
Крок 6
Викладіть грудки у форму для запікання та накрийте фольгою. Запікайте за температури 180 °C протягом 25–30 хвилин.
Крок 7
Зніміть фольгу та запікайте ще 5–10 хвилин, щоб м’ясо підрум’янилося. Готову страву залиште на 5 хвилин, а потім подавайте.