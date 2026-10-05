Проста страва, яка підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу. Соковите філе наповнюють ароматною начинкою з печериць, цибулі, часнику, сиру та зелені. Гриби спочатку обсмажують, щоб позбутися зайвої вологи, а потім запікають філе з начинкою в духовці. Для приготування знадобиться близько 40 хвилин. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Куряча грудка 2 шт. Печериці/ лісові гриби 150 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Часник 1 зубчик Олія 1 ст. л. Твердий сир 50 г Зелень 15 г Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте курячі грудки: очистьте їх від плівок і зробіть у кожній поздовжній надріз, щоб утворилася кишенька для начинки. Не прорізайте м’ясо наскрізь.

Крок 2 Очистьте цибулю та часник і дрібно наріжте їх. Печериці промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками.

Крок 3 Розігрійте на сковороді олію. Обсмажте цибулю та часник близько 2 хвилин, потім додайте гриби. Готуйте 5–7 хвилин, поки зайва рідина не випарується. Посоліть і поперчіть. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Зніміть гриби з вогню. Додайте натертий сир і дрібно нарізану зелень, перемішайте начинку.

Крок 5 Наповніть курячі грудки грибною начинкою. Закріпіть краї зубочистками, щоб начинка не випадала під час запікання.

Крок 6 Викладіть грудки у форму для запікання та накрийте фольгою. Запікайте за температури 180 °C протягом 25–30 хвилин.