Франція планує передати Україні винищувачі цього типу у 2028-2029 роках

Українські пілоти найближчим часом розпочнуть тренування на багатоцільових винищувачах Rafale у Франції. Про це повідомив у понеділок, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої вони обговорили російську ескалацію та потреби України у захисті.

«Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення», – повідомив Зеленський.

Крім того, президент анонсував, що українські пілоти розпочнуть навчання на французьких винищувачах Rafale. Навчання розпочнуться у Франції «вже найближчим часом».

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Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Франція продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких авіабомб та ракет в Україні. Крім того, сторони продовжують активно готувати систему протиракетної оборони Freyja.

Зазначимо, Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. На озброєнні у Франції літаки цієї моделі перебувають з 2000 року.

У липні Емманюель Макрон повідомив, що Франція поставить Україні перші багатоцільові винищувачі Rafale у 2028-2029 роках. Крім того, Україна отримає ліцензії на виробництво керованих бомб AASM Hammer, зенітних ракет Aster 30 для ЗРК SAMP/T та крилатих ракет SCALP.