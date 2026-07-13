Французький багатоцільовий винищувач Rafale

Франція поставить Україні перші багатоцільові винищувачі Rafale у 2028–2029 роках, а також надасть ліцензії на виробництво ракет. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за результатами засідання Коаліції охочих в Парижі 13 липня.

Макрон заявив, що Україна отримає ліцензії на виробництво керованих бомб AASM Hammer, зенітних ракет Aster 30 для ЗРК SAMP/T та крилатих ракет SCALP.

Еммануель Макрон уточнив, що Україна також отримає радіолокаційні системи. Він додав, що український президент Володимир Зеленський замовив першу партію батарей нового покоління SAMP/T. Вони доповнять системи ППО та ракети, які Франція планує поставити найближчими тижнями.

«Це все посилить спроможності України та позицію України на фронті», – сказав французький президент.

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Також Макрон заявив, що союзники України погодилися розпочати військові навчання в сусідніх з Україною країнах у рамках плану створення багатонаціональних сил, які будуть розгорнуті після укладення перемир’я з Росією.

Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. Він перебуває на озброєнні Франції з 2000 року.

Rafale збудований за схемою «безхвістка» з переднім горизонтальним оперенням для збільшення його маневровості. Винищувач здатний здійснювати польоти на надзвуковій швидкості без використання форсажу та може злітати зі злітно-посадкових смуг довжиною 400 метрів. Крім того, Rafale здатний нести ракети класу «повітря-повітря», «повітря-земля», керовані авіабомби, а також протикорабельні ракети. Вартість одного літака становить від 70 до 100 млн євро.

До слова, 13 липня Україна та ще дев’ять країн Європи офіційно створили Антибалістичну коаліцію, метою якої є розбудова антибалістичного потенціалу Європи. За словами президента, коаліція працюватиме над спільною європейською антибалістичною системою FREYJA.