Перше засідання Європейської Антибалістичної коаліції у Парижі 13 липня

Україна та дев'ять європейських держав офіційно створили Антибалістичну коаліцію, метою якої є розбудова антибалістичного потенціалу Європи. Про це йдеться у спільній заяві, яку в понеділок, 13 липня, оприлюднив Єлисейський палац.

До коаліції увійшли Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Водночас ініціатива залишається відкритою для інших держав, які поділяють її цілі та принципи.

«Ми переконані, що захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та нейтралізації майбутніх ракетних загроз – розробленої завдяки спільним зусиллям, технологічній відкритості та надійній промисловій співпраці. Вона доповнить існуючі системи протиракетної оборони, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або мають бути придбані країнами-учасницями», – ідеться в декларації коаліції.

У документі також зазначається, що створення коаліції спрямоване «не проти будь-якого народу, а – на захист власного». Там також відзначили унікальний досвід України, здобутий під час повномасштабної агресії РФ.

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У межах коаліції держави планують сформувати спільні оперативні вимоги, створити технічні робочі групи, визначити механізми управління та розробити дорожню карту для досягнення перших оперативних спроможностей.

«Ми прагнутимемо підтримувати спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в рамках Флагманського проєкту, зокрема шляхом пошуку відповідних можливостей для фінансування, а також сприятимемо посиленню обміну даними та інформацією», – додали там.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що робота Європейської Антибалістичної коаліції над спільною системою FREYJA не має на меті замінити вже наявні системи. За його словами, її завдання – «доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше».

«Європі потрібно більше захисту від балістики. Разом ми можемо створити таку систему. Україна готова забезпечити свою частину – антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Важливо політично затвердити, що FREYJA – це наш спільний проєкт в інтересах усієї Європи», – заявив президент.

Що відомо про українську антибалістичну ракету FREYJA

14 травня українська оборонна компанія Fire Point презентувала концепцію нової системи протиповітряної оборони FREYJA. Очікується, що система інтегруватиметься з іншими елементами ППО за стандартом НАТО Link-16. Основою системи FREYJA стане ракета-перехоплювач FP-7.х.

Ракета створена з композитних матеріалів та оснащена напівактивною головкою самонаведення Image Infra-Red. Її розроблятимуть спільно з німецькою компанією, яка виробляє системи ППО IRIS Diehl Defence.

Характеристики ракети-перехоплювача FP-7:

швидкість – 1500-2000 м/с;

довжина – 7,25 м;

зовнішній діаметр – 1,15 м;

діаметр фюзеляжу – 0,53 м.

3 червня СЕО та СТО компанії Fire Point Ірина Терех повідомила про успішне випробування ракети FP-7.X.