Як виглядає ракета-перехоплювач до ППО «Фрея»

Українська оборонна компанія Fire Point презентувала концепцію нової системи протиповітряної оборони «Фрея». Презентацію опублікував у четвер, 14 травня, співвласник компанії Денис Штіллерман.

У презентації йдеться, що «Фрея» – це Панʼєвропейський антибалістичний проєкт, основою для якого стане ракета-перехоплювач FP-7.х.

«Мета проєкту – створити єдину захищену систему протиповітряної і протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет незалежно від виробника конкретного компонента системи», – йдеться у презентації.

Ракета створена з композитних матеріалів та оснащена напівактивною головкою самонаведення Image Infra-Red. Її розроблятимуть спільно з німецькою компанією, яка виробляє системи ППО IRIS Diehl Defence.

Характеристики ракети-перехоплювача FP-7:

швидкість – 1500-2000 м/с

довжина – 7,25 м

зовнішній діаметр – 1,15 м

діаметр фюзеляжу – 0,53 м

У ППО «Фрея» хочуть використати радари підсвітки та наведення Weibel GFTR-2100/48, або ж Leonardo KRONOS Land. Пускова установка розробки Fire Point буде легкою та мобільною. Командний пункт системи ППО – Kongsberg FDC з відкритою технологією та модулями Network Access Nodes.

У презентації йдеться, що інтегрувати цю систему ППО у загальноукраїнську планують через протокол Link-16 за стандартами НАТО. За даними Fire Point, за допомогою нього можна буде використовувати протокол Asterix для підключення радарів та full-duplex для курсової корекції ракет-перехоплювачів.

Денис Штіллерман заявив, що розробка нового озброєння продовжується «незважаючи на спроби завадити та багато відволікаючих факторів», натякаючи на справу «Мідас» та «плівки Міндіча», в яких йшлося про бізнес-контакти, співпрацю з державними структурами та можливий продаж частки Fire Point іноземним інвесторам. Після того компанія Fire Point закликала НАБУ підтвердити справжність плівок, заявивши, що записи могли бути змонтовані або спотворені.