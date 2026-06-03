Лише у 2025 році росіяни отримали майже 478 тис. шенгенських віз

Польща разом із десятьма іншими європейськими державами звернулися до Європейської комісії із закликом посилити візові обмеження для громадян Росії та запровадити механізм швидкого блокування шенгенських віз у разі загроз безпеці. Про це у середу, 3 червня, повідомив польський новинний портал RMF24.

Відповідний лист підписали представники Польщі, Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Нідерландів, а також Норвегії та Ісландії. Від польської сторони документ підписали міністр закордонних справ Радослав Сікорський та глава МВС Марцін Кервінський.

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Автори звернення наголошують, що росіяни не повинні відпочивати на європейських курортах, поки Москва продовжує війну проти України, завдає ударів по цивільному населенню та здійснює депортацію українських дітей.

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Лише у 2025 році росіяни отримали майже 478 тис. шенгенських віз, значна частина яких дозволяє багаторазовий в’їзд до країн ЄС. Міністри вважають таку тенденцію тривожною та такою, що суперечить рекомендаціям Єврокомісії щодо жорсткішого підходу до розгляду заявок від громадян РФ.

Окремо автори листа звернули увагу на проблему так званого «візового шопінгу», коли росіяни обходять обмеження в одних країнах, отримуючи візи через консульства інших держав Шенгенської зони. Найбільше туристичних віз громадянам Росії наразі видають Франція, Італія, Іспанія та Греція, тоді як Польща та країни Балтії практично припинили їх оформлення.

У матеріалі зазначають, що Польща також пропонує створити спеціальний механізм візових санкцій, який дозволятиме оперативно обмежувати видачу віз для громадян держав, що становлять загрозу безпеці ЄС. При цьому можуть залишатися винятки гуманітарного характеру.

Наприкінці листа країни закликали Єврокомісію внести зміни до Візового кодексу ЄС та запровадити нові обов’язкові інструменти для швидкого реагування на ворожі дії третіх держав. Також вони підтримали ініціативу Естонії щодо виявлення колишніх і чинних російських військових та недопущення їхнього в’їзду до Шенгенської зони.

Нагадаємо, на початку травня у Римі арештували колишнього посла Італії в Узбекистані П’єргабріеле Пападію де Боттіні ді Сант’Аньєзе за організацію схеми продажу віз громадянам Росії.