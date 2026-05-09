Посол Італії допомагав росіянам отримувати Шенгенські візи

У Римі арештували колишнього посла Італії в Узбекистані П’єргабріеле Пападію де Боттіні ді Сант’Аньєзе за організацію схеми продажу віз громадянам Росії. Про це повідомила щоденна італійська газета La Repubblica.

П’єргабріеле Пападія обіймав посаду посла в Узбекистані з 2024 по 2025 рік. За даними слідчих, у цей час він за хабарі допоміг отримати шенгенські візи щонайменше 95 громадянам Росії. За візи терміном дії до трьох років він вимагав від 4 до 16 тис. євро. Заявники не мали належних документів, не відповідали основним вимогам Шенгенської угоди, а більшість із них узагалі ніколи не відвідували посольство.

Пападія діяв разом із громадянкою Росії та Італії Татьяною Таракановою, яку він перевів до візового відділу посольства в Ташкенті. До цього вони разом працювали в італійському консульстві в Москві. Також до схеми були залучені три туристичні агенції, що мають офіси в Москві.

«У заявках на отримання візи, отриманих інспекційною місією, виявлено явні порушення, безпосередньо пов’язані з керівником місії Пападією, який додав до них свою позначку “ОК”, а потім свої ініціали», – повідомила італійська прокуратура.

Прокуратура Риму оголосила підозри італійцю та росіянці у сприянні нелегальній імміграції та корупції. Відомо, що Пападія вже перебуває під вартою. Крім того, правоохоронці перевіряють законність набуття послом близько 3 млн євро, які, за словами підозрюваного, він отримав у спадок.

Зазначається, що схему вдалося викрити під час перевірки Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва, яка відбулася 23 липня 2025 року. У грудні 2025 року Пападію відсторонили від посади.

