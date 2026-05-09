Територія артцентру «Ізоляція» до окупації Донецька росіянами

У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у причетності до катувань людей у незаконній в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Про це ввечері 8 травня повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, у 2017–2019 роках громадянин України добровільно співпрацював із так званим «міністерством державної безпеки ДНР».

«Колишні бранці розповідають, що він був помічником керівника незаконної тюрми в т.о. Донецьку. За їхніми словами, він брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання та принижував людей. Наразі встановлено щонайменше дев’ятьох потерпілих», – зазначив Кравченко.

У 2021 році, після завершення досудового розслідування в Україні та передачі справи до суду, обвинувачений виїхав до Франції, де намагався отримати статус біженця.

«Після звернення українських прокурорів, ГО Truth Hounds та інших громадських організацій правоохоронці Франції відкрили власне кримінальне провадження. Спільно з українськими прокурорами вони допитали потерпілих, а українська сторона передала додаткові матеріали справи для зміцнення доказів», – йдеться в повідомленні.