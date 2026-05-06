Російські злочинці причетні до викрадення та жорстокого катування волонтерки

Українські правоохоронці встановили особи чотирьох представників російських окупаційних сил, причетних до викрадення та жорстокого катування волонтерки у 2014 році в тимчасово окупованому Антрациті Луганської області. Про це у середу, 6 травня, повідомило Головне управління розвідки.

За даними ГУР, жінку разом із трьома іншими волонтерами незаконно утримували в полоні з червня до кінця вересня 2014 року. Вони займалися евакуацією мирного населення із зони бойових дій та допомагали українським військовим. Під час утримання в неволі потерпілу піддавали жорстоким катуванням, завдавали тілесних ушкоджень, неодноразово вчиняли сексуальне насильство та погрожували вбивством.

Головним підозрюваним є Алєксандр Петрикін, який у той час виконував функції так званого коменданта окупаційної адміністрації в Антрациті. За даними слідства, він не лише віддавав накази на викрадення та насильство, а й привласнив автомобіль потерпілої.

Також встановлено трьох інших причетних. Серед них двоє місцевих колаборантів – Андрєй Угрюмов та Єгор Худолєй – і громадянина Росії Дєніс Карабан, який, імовірно, нині служить в армії держави-агресора.

Їм інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, сексуальне насильство та інші порушення законів і звичаїв війни.

