Росіяни 13 квітня 2025 року вдарили по Сумах балістичними ракетами

Служба безпеки України разом з Головним управлінням розвідки встановили російських офіцерів, які командували обстрілом Сум на Вербну неділю у 2025 році. Про це йдеться у повідомленні СБУ, опублікованому у пʼятницю, 10 квітня.

Встановлено, що 13 квітня 2025 року росіяни атакували центр місто двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Внаслідок атаки загинули 35 людей, з них двоє – діти. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 125 людей.

Встановлено, що обстріл міста ініціювали російські генерал-полковник Алєксєй Кім та полковник Васілій Соловйов. Підготовку атаки забезпечували:

віцеадмірал Сєргєй Пінчук;

полковник Алєксандр Кісєдобрєв;

контрадмірал Алєксєй Пєтрушин;

полковник Анатолій Городєцкий.

Своєю чергою полковники Роман Полушин (командир 448-ї ракетної бригади) та Сєргєй Пономарьов (командир 112-ї ракетної бригади) віддали накази щодо пуску балістичних ракет з Курської та Воронезької областей.

Всім вісьмом російським офіцерам заочно оголосили підозри у вчинені воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).