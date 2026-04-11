Погода на Великдень у Львові не буде теплою

В неділю, 12 квітня, у Львові та області можливий невеликий дощ, а вранці – ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє Львівський обласний гідрометцентр на своїй фейсбук-сторінці.

Ожеледиця, згідно з прогнозом, буде вранці 12 і 13 квітня, що пов’язано із сильним заморозком вночі – 0–5 градусів.

Погоду на Львівщині 12 квітня в неділю визначатиме циклон з центром над північчю Польщі. По області буде хмарно з проясненнями, місцями – невеликий дощ, вночі – з мокрим снігом. Також можливий слабкий туман. Вдень температура повітря становитиме 8–13 градусів тепла.

У Львові погода буде схожою. Заморозки вночі – 1–3 градуси, вдень повітря прогріється до 10–12 градусів тепла.

Як повідомляв ZAXID.NET, у пʼятницю, 10 квітня, синоптики зафіксували новий температурний рекорд у Львові. Нічна температура повітря опустилася до -4,7°С.